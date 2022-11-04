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Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı!

04.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen filmindeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dün akşam katıldığı 33. Ankara Film Festivali'nden ödülle ayrıldı. Özel gecede pudra tonlarında bir elbise tercih eden Farah Zeynep Abdullah, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı!

TRT 1'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldıktan sonra Bergen projesiyle setlere dönen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 33. Ankara Film Festivali'nde Yeni Soluk Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Gecesi'nde giydiği elbiseyle peri kızını andıran Farah Zeynep Abdullah, duru güzelliğiyle beğeni topladı.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı! Güzelliğiyle büyüledi

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı! Güzelliğiyle büyüledi

Yalnızca rol kabiliyetiyle değil aşk hayatıyla da adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın adı, işletmeci Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışmıştı. Birlikte Yunanistan'a giden ikiliyi, konser paylaşımları ele vermişti.

Daha önce Dj Artz ile birlikte olan Farah Zeynep Abdullah, Umut Evirgen'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara ''Sadece arkadaşız'' yanıtını vermişti.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı!

Farah zeynep Abdullah'ın ses getiren filmi Bergen, sinemadan sonra dijital mecralarda izleyiciyle buluştu. Amazon Prime'da yayınlanan filme yoğun ilgi gösterildi.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı!

Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, artık herhangi bir televizyon dizisinde rol almak istemediğini, mümkünse dijital projelerde rol almak istediğini söyledi.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı!

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı!


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