Farah Zeynep Abdullah göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı!

TRT 1'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldıktan sonra Bergen projesiyle setlere dönen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 33. Ankara Film Festivali'nde Yeni Soluk Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Gecesi'nde giydiği elbiseyle peri kızını andıran Farah Zeynep Abdullah, duru güzelliğiyle beğeni topladı.

Yalnızca rol kabiliyetiyle değil aşk hayatıyla da adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın adı, işletmeci Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışmıştı. Birlikte Yunanistan'a giden ikiliyi, konser paylaşımları ele vermişti.

Daha önce Dj Artz ile birlikte olan Farah Zeynep Abdullah, Umut Evirgen'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara ''Sadece arkadaşız'' yanıtını vermişti.

Farah zeynep Abdullah'ın ses getiren filmi Bergen, sinemadan sonra dijital mecralarda izleyiciyle buluştu. Amazon Prime'da yayınlanan filme yoğun ilgi gösterildi.

Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, artık herhangi bir televizyon dizisinde rol almak istemediğini, mümkünse dijital projelerde rol almak istediğini söyledi.



