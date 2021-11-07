MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajına beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajına beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

07.11.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah yeni rolü için imaj değiştirdi. Bergen filmi için saç rengini değiştiren güzel oyuncu, son halini hayranlarıyla paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni imajına beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Masumlar Apartmanı'na geçtiğimiz sezon sonunda sürpriz şekilde veda eden Farah Zeynep Abdullah, yeni filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

244647374_450574879692292_8061393462707780602_n(1)

Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, yeni rolü için imajını değiştirdi.

253617319_1019807922135283_8910052615164783022_n

SARI SAÇLARINA VEDA ETTİ

32 yaşındaki oyuncu, Bergen'i canlandıracağı film için sarı saçlarına veda etti.

Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi DJ Artz'dan aşk pozlarıFarah Zeynep Abdullah ve sevgilisi DJ Artz'dan aşk pozları

Saç rengini koyulaştıran Abdullah, bir dergi için verdiği pozunu Instagram'dan paylaştı.

253345919_589621769026492_1005565026010301390_n

Farah Zeynep Abdullah'ın son haline ise hayranları beğeni yağdırdı. Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Tedavisi sona erdi! Yeni pozunu paylaştıTedavisi sona erdi! Yeni pozunu paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Bergen Farah Zeynep Abdullah Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Sizin rüyanızı kâbusa çeviririz

Destici sözde Kürdistan haritasını yırttı: Sizin rüyanızı kâbusa çeviririz

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

Beklenen oldu! İşte yeni adresi

Beklenen oldu! İşte yeni adresi

Boğazda milyonlarca dolarlık bekleyiş

Boğazda milyonlarca dolarlık bekleyiş

Cinsel saldırıdan tutuklanan avukat ölü bulundu

Cinsel saldırıdan tutuklanan avukat ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.