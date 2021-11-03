Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi DJ Artz'dan aşk pozları

Bergen isimli filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada yaptığı aşk paylaşımıyla dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah sevgilisi DJ Artz ile çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

"İLK KAVGADA ARŞİVLENİR"

Güzel oyuncu, Artz ile öpüştüğü kareye Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazdı. DJ Artz ise paylaşıma esprili bir yorum yaparak "İlk kavgada arşivlenir" yazdı.

Gerçek adı Efe Çelik olan ünlü DJ ve müzik prodüktörü DJ Artz de sevgilisiyle çekilen başka bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.



