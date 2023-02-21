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Farah Zeynep Abdullah paylaştı! "Devlet ve Allah kelimelerini..."

21.02.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve 11 ili yıkan depremlerin ardından Oğuzhan Uğur ile birlikte elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından gündem olan bir paylaşım yaptı.

Farah Zeynep Abdullah paylaştı! "Devlet ve Allah kelimelerini..."

Aşk-ı Memnu filmi için el sıkışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek veriyor.

Oğuzhan Uğur'un yaptığı kampanyalarda günlerce yer alan oyuncu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti. Oyuncu paylaşımında "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" dedi.

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Oyuncunun paylaşımlarına "Allah, devletimize milletimize zeval vermesin" yorumları ve tepkiler geldi.

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