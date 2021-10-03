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Farah Zeynep Abdullah'tan Ezgi Mola'ya destek! "Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu..."

03.10.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Musa Orhan'ın açtığı davada Ezgi Mola'nın aldığı para cezası eski rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'ı kızdırdı. Farah Zeynep Abdullah Orhan hakkında "Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'tan Ezgi Mola'ya destek! "Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu..."

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklanmıştı.

Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermişti.

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Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Mola'ya pek çok destek mesajı yağarken Masumlar Apartmanı'ndaki eski rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah da sessiz kalmadı.

Ekran Alıntısı

Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda "Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bir de üüüüf rezalet sonuca bak ya" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Musa Orhan
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