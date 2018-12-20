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Farenin yaptıkları ilçeyi karıştırdı! Gerçek 2 gün sonra ortaya çıktı

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YAŞAM  | 20.12.2018 08:04 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde ana hat kablosunun kemiren fareler en işlek caddede 2 gündür elektrik kesintisine yol açtı.

Farenin yaptıkları ilçeyi karıştırdı! Gerçek 2 gün sonra ortaya çıktı

Eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla çoğunla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi.

Kesinti ihbarı üzerine Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (EDAŞ) bağlı ekipler, caddeye gelerek kesinti yaşanan bölgedeki hatları inceledi. Trafodan çıkan ve yer altından dağıtımı yapılan ana kablonun fareler tarafından kemirildiği ortaya çıktı.

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Kabloyu kemirerek yüksek gerilime kapılan ve kömürleşen fareyi çıkaran ekipler kabloyu onararak caddeye elektrik verdi.

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'GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK'

Kesintinin yaşandığı caddedeki restoran işleten Cihat Doğan, sahibi olduğu iş yerinin 2 gündür elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduğunu dile getirdi. Doğan, “Sürekli elektrik kesintisi yaşıyorduk. İşletmem kafe ve restoran olduğu için, yemeklerin hazırlanması, ısıtma ve aydınlatma sürekli kesintiye uğruyordu. Elektriğin düzensiz akımla gelmesi de bizi mağdur etti. Ekipler geldi ve incelediler. Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş. Görünce çok şaşırdık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya fare elektrik Alanya

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