Farkı sadece köpek severler anlıyor!

Oda arkadaşı olarak tüylü bir arkadaşınız varsa, sizi her zaman görmekten mutlu oldukları gerçeğini bilirsiniz. Kötü bir gün geçirdiyseniz, onlarla ilgilenmeyi unuttuysanız onlar bunu sorun etmez.Evcil hayvanlarımız bizlere koşulsuz sevgi ve affetmek gibi özel duygulayı yaşatır.

Sanatçı Yaoyao'nun resimlerinde yakaladığı da tam budur. Bu ilistrasyonları gördüğünüzde evcil hayvanları olanlar hemen anlatılanları anlayacak olmayanlar ise hemen bir evcil hayvan edinmek isteyebilir. Bizden söylemesi...

KOŞULSUZ SEVGİ

BİRLİKTE SAĞLIKLIYIZ

SARILMALAR ve ÖPÜCÜKLER

DERME ÇATMA BARINAK

ÇOK ERKEN!!

MÜZİK, DANS ve EĞLENCE

SABAH GERİNMESİ

EĞLENCE ANLAYIŞIMIZ

HER ZAMAN YEMEK SAATİ

ÖPÜCÜKLER HER ZAMAN





