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Farkı sadece köpek severler anlıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 04.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bu resimlerdeki farkı sadece evcil hayvanları olanlar anlayabiliyor. Evcil hayvanlarla yaşanılan anları en iyi şekilde ifade eden illüstrasyonları sizin için derledik. Bu görseller hemen bir evcil hayvan edinmenize yol açabilir.

Farkı sadece köpek severler anlıyor!

Oda arkadaşı olarak tüylü bir arkadaşınız varsa, sizi her zaman görmekten mutlu oldukları gerçeğini bilirsiniz. Kötü bir gün geçirdiyseniz, onlarla ilgilenmeyi unuttuysanız onlar bunu sorun etmez.Evcil hayvanlarımız bizlere koşulsuz sevgi ve affetmek gibi özel duygulayı yaşatır.

Sanatçı Yaoyao'nun resimlerinde yakaladığı da tam budur. Bu ilistrasyonları gördüğünüzde evcil hayvanları olanlar hemen anlatılanları anlayacak olmayanlar ise hemen bir evcil hayvan edinmek isteyebilir. Bizden söylemesi...

  1. KOŞULSUZ SEVGİ

1

  1. BİRLİKTE SAĞLIKLIYIZ

2

  1. SARILMALAR ve ÖPÜCÜKLER

3

  1. DERME ÇATMA BARINAK

4

  1. ÇOK ERKEN!!

5

  1. MÜZİK, DANS ve EĞLENCE

6

  1. SABAH GERİNMESİ

7

  1. EĞLENCE ANLAYIŞIMIZ

8

  1. HER ZAMAN YEMEK SAATİ

9

  1. ÖPÜCÜKLER HER ZAMAN

10

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