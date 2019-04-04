Farkı sadece köpek severler anlıyor!

Oda arkadaşı olarak tüylü bir arkadaşınız varsa, sizi her zaman görmekten mutlu oldukları gerçeğini bilirsiniz. Kötü bir gün geçirdiyseniz, onlarla ilgilenmeyi unuttuysanız onlar bunu sorun etmez.Evcil hayvanlarımız bizlere koşulsuz sevgi ve affetmek gibi özel duygulayı yaşatır.
Sanatçı Yaoyao'nun resimlerinde yakaladığı da tam budur. Bu ilistrasyonları gördüğünüzde evcil hayvanları olanlar hemen anlatılanları anlayacak olmayanlar ise hemen bir evcil hayvan edinmek isteyebilir. Bizden söylemesi...
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