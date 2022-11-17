YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Farkında değilsiniz ama mikrop yuvasına dönüyor! Zehirlenme riski de cabası

Farkında değilsiniz ama mikrop yuvasına dönüyor! Zehirlenme riski de cabası

17.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak ekonomisinin en sık tercih edilen yöntemi olan kalan yemeği ertesi gün yemekle ilgili son yıllarda soru işaretleri giderek artıyor. Doğru koşullarda saklanmayan yemekler zehre dönüşebiliyor. Bir evvelki günden kalan yemekler eve geldiğimizde hazır olarak imdada yetişebiliyor. Fakat bununla birlikte bazı yemekler tekrar ısıtılmaları anında son derece tehlikeli olabiliyor. Dünden kalan yemeği yemeden önce haberimizi okumanızda fayda var.

Farkında değilsiniz ama mikrop yuvasına dönüyor! Zehirlenme riski de cabası

Dünden kalan yemeği ısıtıp yemek, en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Ancak bazı besinler tekrar tekrar ısıtılıp yenmeye uygun değildir. Bazılar da beklediğinde zehre dönüşebilir. Bunun önüne geçmek için bazı detayları bilmeniz gerekiyor.

PİŞMİŞ YEMEK TEKRAR ISITILIR MI?

En önemli detay olarak saklama koşullarının iyi olmadığı durumlarda artan yemekler pek çok mikrobu üzerine çekiyor; Yemekleri pişirir pişirmez buzdolabına aktarabilmek pek mümkün değil.

iStock-1223084139

Pişmiş yemek buzdolabına girmeden önce oda sıcaklığına ulaşana dek hele ki üzeri de kapalı değilse pek çok mikrobu üzerine çeker ve bu mikroplar burada çoğalır. Buzdolabından çıkan yemekleri tekrar ısıttığımızda tatlarının yeni pişmiş yemeğe kıyasla farklı tadının nedeni de bu mikroplardır.

ZEHİRLENME RİSKİNE DİKKAT

Kalan yemeklerin buzdolabında çapraz bulaşa neden olabileceğini belirten diyetisyen Muhammed Şahin, konuyla ilgili bilgi verdi. Soğuma aşamasında pek çok mikrobu üzerine çeken yemekleri buzdolabına kaldırdığımızda bu mikroplar buzdolabındaki diğer yiyeceklere bulaşabilir.

Tekrar ısıtılan yemekler pek çok besin öğesini kaybederler; Yüksek ısıda pişmiş yemekler buzdolabında düşük ısılarda bekletilmesi sonucu sahip olduğu çoğu besin öğesini yitirir.

iStock-1256727507

Bekletilip tekrar ısıtılan yemekler histaminden zengindir; yemekler her ısıya maruz kaldıklarında içerilerinde histamin miktarı artmakta. Bu yiyeceklerin tüketilmesi ile birlikte histamin intoleransı ile ilişkili baş ağrısı, burun tıkanıklığı, sindirim kanalı problemleri, kaşıntı gibi semptomları uyarabilmektedir.

Tüm bu sebeplerle, israfın da önüne geçmek adına tek seferde tüketilip bitirilebilecek miktarlarda yemekler pişirmek en sağlıklısı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatlar artmadan mutlaka bir airfryer sahibi olun! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksinizFiyatlar artmadan mutlaka bir airfryer sahibi olun! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz
Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatımBu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Anahtar Kelimeler:
yemek cinsi

En Çok Okunan Haberler

Yüklü nafakanın intikamı! Eski karısının...

Yüklü nafakanın intikamı! Eski karısının...

Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün... Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı...

Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün... Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı...

Farkında değilsiniz ama mikrop yuvası! Zehirlenmeniz an meselesi

Farkında değilsiniz ama mikrop yuvası! Zehirlenmeniz an meselesi

Bu tarif kaçmaz! Leziz ayva reçeli tarifi

Bu tarif kaçmaz! Leziz ayva reçeli tarifi

Herkes aynı hatayı yapıyor: Yemeğin tadını mahvediyor

Herkes aynı hatayı yapıyor: Yemeğin tadını mahvediyor

Pamuk gibi dızmana tarifi! Göçmen böreği nasıl yapılır?

Pamuk gibi dızmana tarifi! Göçmen böreği nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.