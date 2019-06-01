Farkında olmadan hayatının en büyük sürprizini 1 yıl boynunda taşıdı!

Günümüzde evlilik teklifleri son derece yaratıcı organizasyonlara sahne oluyor. Her gün gerçekleşen farklı evlilik tekliflerine sosyal medya aracılığıyla şahit oluyoruz. Bunlardan biri ve belki en yaratıcılarından biri de Terry ve Anna çiftinin hikayesi. Avustralyalı Terry sevgilisi Anna’ya, Tazmanya bölgesine özel Huon çamından bir kolye ucu yapmaya karar verir. Yaptığı kolyeyi birlikteliklerinin 1’inci yıl dönümünde Anna’ya hediye eder. Anna, Terry’nin kendisi için elleriyle yaptığı bu hediyeyi çok beğenir ve bir yıldan uzun süre boyunca boynundan hiç çıkarmaz, ta ki…

Bir buçuk yıl boyunca Anna, kolyeyi hiçbir şeyden şüphelenmeden ve kolyenin içinde ne olduğunu bilmeden hemen hemen her gün takıyor.

Kasım 2016’da Kuzey İskoçya’daki Smoo Mağarası seyahatlerinde Terry nihayet büyük sürprizini açıklamak için zamanın geldiğini düşünüyor.

Terry neden Smoo Mağarası’nı seçtiğini şöyle anlatıyor: “Smoo Mağarası’nı seçtim çünkü ilk tanıştığımız zamanlarda Anna ile günün birinde Smoo Mağarası’nı ziyaret etmeyi konuşmuştuk. Kelt dilinde “Gizli Yer” anlamına gelen Smoo kelimesinin bana fazladan puan kazandıracağını düşündüm.”