Farkında olmadan hayatının en büyük sürprizini 1 yıl boynunda taşıdı!

Günümüzde evlilik teklifleri son derece yaratıcı organizasyonlara sahne oluyor. Her gün gerçekleşen farklı evlilik tekliflerine sosyal medya aracılığıyla şahit oluyoruz. Bunlardan biri ve belki en yaratıcılarından biri de Terry ve Anna çiftinin hikayesi. Avustralyalı Terry sevgilisi Anna’ya, Tazmanya bölgesine özel Huon çamından bir kolye ucu yapmaya karar verir. Yaptığı kolyeyi birlikteliklerinin 1’inci yıl dönümünde Anna’ya hediye eder. Anna, Terry’nin kendisi için elleriyle yaptığı bu hediyeyi çok beğenir ve bir yıldan uzun süre boyunca boynundan hiç çıkarmaz, ta ki…
Bir buçuk yıl boyunca Anna, kolyeyi hiçbir şeyden şüphelenmeden ve kolyenin içinde ne olduğunu bilmeden hemen hemen her gün takıyor.
Kasım 2016’da Kuzey İskoçya’daki Smoo Mağarası seyahatlerinde Terry nihayet büyük sürprizini açıklamak için zamanın geldiğini düşünüyor.
Terry neden Smoo Mağarası’nı seçtiğini şöyle anlatıyor: “Smoo Mağarası’nı seçtim çünkü ilk tanıştığımız zamanlarda Anna ile günün birinde Smoo Mağarası’nı ziyaret etmeyi konuşmuştuk. Kelt dilinde “Gizli Yer” anlamına gelen Smoo kelimesinin bana fazladan puan kazandıracağını düşündüm.”
Terry sürpriz teklifini yapmadan önce, mağara civarındaki kayaların üzerinde fotoğrafını çekmek için Anna’dan kolyeyi istiyor.
Kolyeyi alan Terry bir kayanın yanına yanaşıyor ve elindeki bıçakla Anna’nın bir yıldan uzun süredir boynunda taşıdığı kolyeyi tam ortadan kırıyor ve içindeki yüzüğü ortaya çıkarıyor.
Ardından Anna’ya “Özür dilerim sana kolyeni geri vermeyi unuttum” diyerek önünde diz çöküyor ve kolyeyi ortadan ayırarak yüzüğü uzatıyor.
Anna ne olduğunu bir süre anlamakta güçlük çekiyor, bir kırık kolyesine, bir yüzüğe bir de Terry’nin suratına bakarak öylece kalıyor.
Üzerindeki şoku atan Anna “Evet’” diye çığlık atarak Terry’nin boynuna sarılıyor.
Terry, aslında bu kolye ucunu sırf evlilik yüzüğünü gizlesin diye yapmış. Anna da bu yüzüğü hiç farkında olmadan 1 buçuk yıl boyunca boynunda taşımış. Bunu öğrendikten sonra Anna’nın verdiği tepki ise bir hayli ilginç: “Ne? Yani o yüzük bunca zamandır kolyenin içinde miydi? Ya kolyeyi kaybetseydim seni idiyot?!”
Çift şimdilerde bir ev alıp düğünlerini o evde yapmak için para biriktiriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum