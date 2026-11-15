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Yeni seride 200 megapiksel kamera iddiası

Honor Magic10 serisi, büyük sensörlü 200 megapiksel ana kamera ve LOFIC teknolojisiyle gelebilir. Bu olasılık, Smart Pikachu'nun Weibo'daki yeni paylaşımına dayanıyor. Seride çift katmanlı OLED ekran bulunabileceğine dair ayrı bir işaret de var.

Yeni seride 200 megapiksel kamera iddiası
Enes Çırtlık

Smart Pikachu, birkaç gün önce Magic10 serisiyle değişken diyaframlı kameraların Honor telefonlarına geri dönebileceğini öne sürmüştü. Yeni paylaşımı ise serinin ana kamerasına ilişkin.

HONOR MAGIC10 SERİSİNDE LOFIC TEKNOLOJİLİ 200 MEGAPİKSEL ANA KAMERA BULUNABİLİR

Honor, LOFIC teknolojili 200 megapiksel ana kameraya sahip bir telefon gerçekten piyasaya sürerse bu model, eylül ayında tanıtılan Magic9 Pro Max'in halefi Magic10 Pro Max olabilir. Magic9 Pro Max'in başlıca özellikleri şöyle:

  • Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 SoC
  • 200 megapiksel ana kamera
  • 200 megapiksel 3,5x periskop telefoto kamera
  • 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera

Magic9 Pro Max'in üç arka kamerası da ARRI görüntü biliminden yararlanıyor; ARRI renk profilleri ve sinematik video filtreleri içeriyor. Telefonun 55 megapiksel sensörlü ön kamerasına ToF 3D sensörü eşlik ediyor.

HONOR MAGIC10 SERİSİNDE ÇİFT KATMANLI OLED EKRAN OLABİLİR

Smart Pikachu, ayrı bir paylaşımda Honor'ın çift katmanlı OLED ekranlı tabletleri ve akıllı telefonları değerlendirdiğini söyledi. Paylaşımda #HonorMagic10 etiketinin bulunması, bu ekranın Magic10 serisinde kullanılabileceğine işaret ediyor.

Smart Pikachu, aynı paylaşıma gelen bir yoruma yanıt verirken 2027'de tüm amiral gemisi akıllı telefonların çift katmanlı OLED ekranla geleceği ihtimalini ise dışladı.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor kamera
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