Farkında olmadan subliminal mesaj yediğimiz efsane filmler! Çok şaşıracaksınız...

Subliminal mesajı en kısa tabirle, bilinçaltına gönderilen mesaj olarak açıklayabiliriz. Tüm duyu organlarımızla algılayabildiğimiz bu mesajlar, en çok görme ve işitme duyusu üzerinde kurulmuştur. Pazarlama ve reklam ile satış yapmak, kişilerin dini inançlarına ve ideolojilerine kolayca müdahale etmek ve kişilerin cinsel dürtülerini tetiklemek amaçlı kullanılırlar. Ve Hollywood bu anlamda gerçekten başarılı! Birçok çizgi filmde bile subliminal mesaj var ve bazıları tehlike içerir. Bu konuda ebeveynleri dikkatli olmaya davet ederek bilinçaltımıza mesaj yerleştiren efsane filmlerden birkaç tanesini birlikte inceleyelim...

TERMINATOR 2

James Cameron'un bilim kurgu devamı, 1991'de sinemalara girdiğinde, bir tema şarkısı vardı: Guns N ’Roses'dan 'You Could Be Mine' (Benim Olabilirdin). Cameron, bu şarkının aklında olduğunu asla kabul etmedi, ancak bazı açık ipuçları bıraktı. John Connor'ın arkadaşı, daha sonra GNR'ı grup yapan, iki gruptan biri olan LA Guns tişörtü giyiyor ve sonunda kötü adamı indirmek için geldiğinde, silah olarak tahmin edin ne çıkartıyor? Bir kutu gül!