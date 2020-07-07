Farkında olmadan subliminal mesaj yediğimiz efsane filmler! Çok şaşıracaksınız...

Subliminal mesajı en kısa tabirle, bilinçaltına gönderilen mesaj olarak açıklayabiliriz. Tüm duyu organlarımızla algılayabildiğimiz bu mesajlar, en çok görme ve işitme duyusu üzerinde kurulmuştur. Pazarlama ve reklam ile satış yapmak, kişilerin dini inançlarına ve ideolojilerine kolayca müdahale etmek ve kişilerin cinsel dürtülerini tetiklemek amaçlı kullanılırlar. Ve Hollywood bu anlamda gerçekten başarılı! Birçok çizgi filmde bile subliminal mesaj var ve bazıları tehlike içerir. Bu konuda ebeveynleri dikkatli olmaya davet ederek bilinçaltımıza mesaj yerleştiren efsane filmlerden birkaç tanesini birlikte inceleyelim...
James Cameron'un bilim kurgu devamı, 1991'de sinemalara girdiğinde, bir tema şarkısı vardı: Guns N ’Roses'dan 'You Could Be Mine' (Benim Olabilirdin). Cameron, bu şarkının aklında olduğunu asla kabul etmedi, ancak bazı açık ipuçları bıraktı. John Connor'ın arkadaşı, daha sonra GNR'ı grup yapan, iki gruptan biri olan LA Guns tişörtü giyiyor ve sonunda kötü adamı indirmek için geldiğinde, silah olarak tahmin edin ne çıkartıyor? Bir kutu gül!
Simba uçurumun kenarına düştüğünde, havada bir toz bulutu görünür ve üç tartışmalı harf görünür - SEX. Film yapımcıları yıllarca, bu mesajın çocuklara cinsellik kazandırmak için konulduğunu, ancak bunun Disney'in özel efektleri olduğunu, SFX (special effects) olarak algılanması gerektiğini iddia ettiler.
Simpsons dünyasında, tüm karakterlerin her elinde sadece 4 parmak vardır. Ancak sadece Tanrı ve İsa'nın beş parmağı vardır.
Starbucks kahve fincanı, Fight Club'ın çoğu sahnesinde görünür. Satış algısı yaratılmış.
Matris'teki çoğu plaka, Daniel 2:03'e karşılık gelir. Trinity ve Morpheus'un plaka numaraları ,'' DA203 '' de dahil olmak üzere, İncil ayetlerine atıfta bulunur: ''Beni rahatsız eden bir rüya gördüm ve bunun ne anlama geldiğini bilmek istiyorum.''
Bir film izlerken yarı insan, yarı makine olan bir karakterin etrafında dönen senaryolar daha düşündürücü gelir. İncil'den referansları işaret etmek zor, ancak filmin içindeki olaylar net bir eşleşmeyi gözler önüne seriyor. Yıkık bir şehrin kahramanı Alex Murphy öldürüldü, dirildi ve daha sonra robotik bir kurtarıcı olarak ortaya çıktı. Daha sonra, yönetmen Paul Verhoeven bu İncil alegorisinin, bir Amerikan tarzı İsa fikri olduğunu doğruladı, ancak izleyicilerden gizlemek istedi. Murphy'nin su üzerinde yürümesi için bir sahne bile yerleştirdi!
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