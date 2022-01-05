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Farklı kültürlere ev sahipliği yapan Kilis'ten damaklara kazınacak bir lezzet: Kümbülmüşviyye tarifi

05.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu coğrafyası, tarih boyunca farklı kültürlerin etkisi altına girdiği için mutfak konusunda da oldukça zengin. Birbirinden farklı kültürler, zamanla Anadolu'da ortak bir damak tadı oluşturmayı başardığından muhteşem çeşitlilik herkese hitap edebiliyor. Tam anlamıyla kültürlerin birleşimini yansıtan Kilis kümbülmüşviyye tarifi de doyuruculuğu ve unutulmaz tadı ile favori lezzetiniz olmaya aday!

Farklı kültürlere ev sahipliği yapan Kilis'ten damaklara kazınacak bir lezzet: Kümbülmüşviyye tarifi

Kilis yemeklerinin en önemli özelliklerinden biri, yoğun emek gerektirmesi. Uğraştırıcı bir süreç sonunda tüketilmeye hazır olan yemekler, besleyici oluşları ile de ön plana çıkıyor. Bu lezzetlerden biri olan kümbülmüşviyye; kuzu kuyruğun, etin, bulgurun ve çeşitli baharatların bir araya gelmesi ile hazırlanıyor. Lezzeti ile kendine hayran bırakan bu birleşim, sofralarınızın yeni yıldızı olacak!

KÜMBÜLMÜŞVİYYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 su bardağı çiğ köftelik bulgur

  • 300 g yağsız koyun veya dana kıyma (ince çekilmiş)

  • 300 g kuzu kuyruk

  • 1 adet orta boy kuru soğan

  • 1 çay bardağı ceviz (ince çekilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 2 tatlı kaşığı kuru nane

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

  • 3 su bardağı çiğ köftelik bulguru (ince bulgur/kısırlık bulgur) derin bir kabın içerisine alın.

  • İnce ince kıyılmış kuru soğanı bulgur ile birleştirin ve yoğurma işlemine başlayın.

  • Soğan ve bulgur karışımının içerisine baharatları ekleyin, pul biber ve karabiberin miktarını isteğinize göre artırabilirsiniz.

  • Karışım tamamen homojen bir hal aldıktan sonra eti karışımın içerisine ekleyin. Hamur kıvamına gelene kadar yoğurma işlemine devam edin.

  • Bu işlemi yaparken robottan geçirdiğiniz kuyruk yağını bir kabın içerisine alın. Üzerine tuz serpip yarım bardak sıcak su ekleyin.

  • Sakız kıvamına gelmiş olan yağın içerisine ince çekilmiş cevizi ekleyin. Karabiber ve pul biberi de karışıma ekleyip iyice karıştırın.

  • Köfte hamuru hazır olduktan sonra elinize ceviz içi büyüklüğünde bir hamur parçası alın. Avucunuzla inceltip ortasını açın, yağlı cevizli karışımı köftenin içerisine koyun ve sıkıca kapatın. Tüm hamurdan bu şekilde iri köfteler yapın.

  • Köftelerinizi kızgın yağın içerisine atıp pişirebilirsiniz, çok yağ çekmeyecek.

  • Yine de daha az yağlı bir alternatif tercih ederseniz köfteleri 190 derecelik fırında kızartabilirsiniz.

  • Kümbülmüşviyye köftesini incecik kıyılmış maydanoz ile servis edebilirsiniz, afiyet olsun!


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Kilis
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