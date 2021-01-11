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Farklı lezzet arayanlara dakikalar içinde hazırlanan bir tarif! Karidesli Çin eriştesi nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Çin eriştesi, körili, tavuklu, etli, sarımsak soslu şeklinde olmak üzere birçok varyasyonda yapılabilir. Biz bugün sizin için karidesli çin eriştesi yapmaya karar verdik. Tadına bayılacağınızdan eminiz.

Çin eriştesi, farklı lezzet arayanlar için harika bir öğle ya da akşam yemeği alternatifi olabilir.

Asya esintili tatları ve 30 dakikadan kısa bir sürede hazır olan lezzetleri önemsiyorsanız bu tarif tam size göre. Karides ve sebzelerle doldurulmuş bu mükemmel yemek oldukça doyurucu.

KARİDESLİ ÇİN ERİŞTESİ MALZEMELERİ

  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet dolmalık biber
  • 1 adet taze soğan
  • 350 gram yumurtalı çin eriştesi
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
  • 1 kaşık soya sosu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 200 gram karides

KARİDESLİ ÇİN ERİŞTESİ YAPILIŞI

  • Karidesli çin eriştesinde (noodle) tercihe göre sebze kullanılabilir.
  • Sebzeler eşit ölçülerde ince ince doğranır. Sebzeleri doğradıktan sonra karideslerin baş kısımları temizlenerek pişmeye hazır hale getirilir. Donmuş olarak satılan küçük karidesler de tercih edilebilir, uygulama açısından daha kolaydır.
  • Erişte hamuru, kaynamış olan suya atılarak 3 dakika kaynatılır. Yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir. Yumuşadıktan sonra süzerek soğuk sudan geçirilir. Kıvamı daha koyu olan soya sosu tercih edilir ve bu sosla harmanlanır. Birbirine yapışmaması için içine bir miktar da sıvı yağ konur.
  • Karidesler tavaya dökülerek kızartılır. Burada kızartma süresinin fazla olmaması gerekir. Ardından sebzeler tavaya atılır, bir süre soteledikten sonra erişte ilave edilir. Ardından karidesler konur ve tekrar karıştırılmaya başlanır. Tercihen üzerine ilave olarak sarımsak sos konulabilir. Deniz ürünlerinde genellikle sarımsak sos tercih etmekteyiz. Karabiber ve balık bulyon ilave ettikten sonra tekrar karıştırılarak pişirilir. Yaklaşık 1 dakika tavada sotelendikten sonra servis edilebilir. Afiyet olsun.
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