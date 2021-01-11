Farklı lezzet arayanlara dakikalar içinde hazırlanan bir tarif! Karidesli Çin eriştesi nasıl yapılır?

Çin eriştesi, farklı lezzet arayanlar için harika bir öğle ya da akşam yemeği alternatifi olabilir.

Asya esintili tatları ve 30 dakikadan kısa bir sürede hazır olan lezzetleri önemsiyorsanız bu tarif tam size göre. Karides ve sebzelerle doldurulmuş bu mükemmel yemek oldukça doyurucu.

KARİDESLİ ÇİN ERİŞTESİ MALZEMELERİ

1 adet kırmızı biber

1 adet dolmalık biber

1 adet taze soğan

350 gram yumurtalı çin eriştesi

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 kaşık soya sosu

1 çay kaşığı karabiber

200 gram karides

KARİDESLİ ÇİN ERİŞTESİ YAPILIŞI