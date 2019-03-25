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Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 25.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Herkesin ebeveyni muhtemelen özel olduklarını ve dünyada başka hiç kimseye benzemediklerini söylemiştir. Bu doğru, ancak dışarıdaki bazı insanlar daha da olağanüstü olabiliyor. Kimsede olmayan özelliklere sahip insanların listesini yaptık, sırasıyla bakabilirsiniz.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi

Yeni doğan bebek, annesiyle aynı doğum lekesine sahip

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Çoğumuzun vücudunun bir yerinde doğum lekesi vardır. Ama bu anne ve kız başlarında aynı lekeyi paylaşıyor. Bu durum Poliosis olarak adlandırılır. Bu eşsiz doğum lekesi kalıtsal olabilir veya saç tabanındaki pigment hücrelerinin otoimmün yıkımından kaynaklanabilir.

Parmaklarının üzerinde bir tırnak olmadan doğdu

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Anonychia congenita, el ve ayak tırnaklarını etkileyebilen genetik bir durumdur. Bu durumu yaşayanlarda el veya ayak tırnaklarında eksiklik görülür.

Gözünde bir yara ile doğdu!

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Evet bu fotoğraf gerçek. Doğuştan gözünde yara izi ile doğdu. Bunun nedeni Maküler büzücü retinanın içinde bulunan göz makülünde oluşan skar dokusudur. Gözün bu kısmı göze keskin bir görüntü verir, bu nedenle bulanık ve çarpık görmeye neden olabilir. Maküler diskerler, gözün vitrözü (iç kısmında jel benzeri bir madde) retinadan uzaklaştığında meydana gelir.

Doğal Elf kulakları ile doğdu

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Yeni doğan bebek sivri bir kulak şeklinin yanı sıra ekstra bir kıkırdak kıvrımıyla sonuçlanan bir kulak deformitesine sahiptir. Bu durum, şekilsiz bir kıkırdak yapısının oluşumudur.

Sağ gözündeki kirpiklerin yarısı beyaz

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Bu kişi bir sabah kirpiklerinin renginin beyazlığına uyandı. İlk başta kirpiklerinin küçük bir bölümünü kapsıyordu fakat şimdi gözündeki kirpiklerin yarısından fazlasının rengi beyaz. Vitiligo olarak adlandırılan bir durum bağışıklık sisteminizin belirli bir alanda zayıf olması ve renk pigmentasyonunun ciltten ya da kirpiklerinden 'tahliye olmasına' neden olması ile oluşur.

Saçlarında oluşan çizgi

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Saçımızdaki melanin azalması nedeniyle saçımızın rengi dışında oluşan açık renkli veya koyu renkli çizgi olduğunda buna poliosis denir. Bazı insanlar bunu "doğum lekesi" olarak adlandırıyorlar.

Yüzünün yarısı çilli

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Vücudunun yarısının çil ile kaplandığını gören adam, bu durumun nedenini öğrenmek için doktora gitti. Dermatolog Dr. Sonia Batra “Embriyo olduğunuzda başlayan çok spesifik bir doğum lekesi” dedi. Bu yüzden bu durum doğum lekesi olarak adlandırılmaktadır.

Sol ayağı 6 parmaklı doğdu ve iş arkadaşı sağ ayağında 4 parmakla doğdu

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Hexadactyly adı verilen ve genel olarak altı rakamıyla çevrilen çok yaygın bir doğum kusurudur. Bu durum genellikle ayak parmaklarının yanında ortaya çıkar. Ekstra rakamlar genellikle zararsızdır ve kolayca ameliyat edilebilir ancak diğer durumlarda daha ciddi bir durumun yan etkisi olabilir.

12 Parmaklı adam

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Hayatına 12 parmakla devam eden babanın, oğluda onun gibiydi fakat genç yaşında ameliyat oldu.

Beş parmağa sahip ama başparmağı yok

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Fotoğraftaki kişinin bir özelliği dışında beş tane çalışan parmağı var. Bu malformasyon, baş parmağın iki yerine üç falanga sahip olduğu triphalangeal başparmak olarak adlandırılır. Parmağınızı baş parmak gibi çalışacak şekilde yeniden şekillendirerek rekonstrüktif cerrahi ile tedavi edilebilir. Yaklaşık 25.000 çocuktan birinin bu durumda doğduğu tahmin edilmektedir.

Burnunda köprü olmadan doğdu

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Burun köprüsü, burun kökünü ve burnun lateral yönlerini içeren eyer biçimli bir alandır. İlginçtir ki bu durumu yaşayanların burunları hiç kanamıyor.

Bebeğin kafasında harika rakam

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İlginç doğum lekeleri; mitlere,efsanelere kapıları açar. Bazı kültürlerde doğum lekelerinin geçmiş yaşamınızı temsil ettiği, bazılarında ise tanrıların bebeği devasa işler yapmak için seçilen kişi olarak işaretlediğine inanılmaktadır.

Baş parmağı bükülmüyor

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Tetikleyici parmak , elin bir veya daha fazla tendonunda bulunan bir durumdur. Başparmağın bükülmesine izin veren tendon çok şişmiş ve kilitlenmiştir. Sonunda başparmak tamamen kilitlenir ve hiç kıvrılamaz. Bu durum 1000 canlı doğumda 3,3 oranında mevcuttur.

Gözünün renginin yarısı 1/3 gri

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Bu durum heterokromyasının mükemmel bir örneğidir; yalnızca irisin bir kısmının reklenmesinde değişiklik vardır. Kalıtsal olabilir, genetik hastalık veya yaralanma sonucu ortaya çıkabilir.

Avucunda tek bir çizgi var

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