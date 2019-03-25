Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi

Yeni doğan bebek, annesiyle aynı doğum lekesine sahip

Çoğumuzun vücudunun bir yerinde doğum lekesi vardır. Ama bu anne ve kız başlarında aynı lekeyi paylaşıyor. Bu durum Poliosis olarak adlandırılır. Bu eşsiz doğum lekesi kalıtsal olabilir veya saç tabanındaki pigment hücrelerinin otoimmün yıkımından kaynaklanabilir.

Parmaklarının üzerinde bir tırnak olmadan doğdu

Anonychia congenita, el ve ayak tırnaklarını etkileyebilen genetik bir durumdur. Bu durumu yaşayanlarda el veya ayak tırnaklarında eksiklik görülür.

Gözünde bir yara ile doğdu!

Evet bu fotoğraf gerçek. Doğuştan gözünde yara izi ile doğdu. Bunun nedeni Maküler büzücü retinanın içinde bulunan göz makülünde oluşan skar dokusudur. Gözün bu kısmı göze keskin bir görüntü verir, bu nedenle bulanık ve çarpık görmeye neden olabilir. Maküler diskerler, gözün vitrözü (iç kısmında jel benzeri bir madde) retinadan uzaklaştığında meydana gelir.

Doğal Elf kulakları ile doğdu

Yeni doğan bebek sivri bir kulak şeklinin yanı sıra ekstra bir kıkırdak kıvrımıyla sonuçlanan bir kulak deformitesine sahiptir. Bu durum, şekilsiz bir kıkırdak yapısının oluşumudur.

Sağ gözündeki kirpiklerin yarısı beyaz

Bu kişi bir sabah kirpiklerinin renginin beyazlığına uyandı. İlk başta kirpiklerinin küçük bir bölümünü kapsıyordu fakat şimdi gözündeki kirpiklerin yarısından fazlasının rengi beyaz. Vitiligo olarak adlandırılan bir durum bağışıklık sisteminizin belirli bir alanda zayıf olması ve renk pigmentasyonunun ciltten ya da kirpiklerinden 'tahliye olmasına' neden olması ile oluşur.