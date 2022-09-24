FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül Pazar günü oynanacak. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız B Ligi'ne yükseldi. Milliler, puanını 13'e yükselterek grup liderliğini garantiledi. Lüksemburg ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şimdi gözler yarın oynanacak milli maça çevrildi. Birçok kişi arama motorlarında 'Faroe Adaları Türkiye maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak olan Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ SERHİY BOİKO KİMDİR?

Serhiy Boiko (Serhiy Mykolayovych Boyko) 30 Haziran 1977 tarihinde Bilhorod-Dnistrovski, Ukrayna SSC'de dünyaya geldi.

Ukrayna'nın en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha'da görev alan Ukraynalı profesyonel futbol hakeminin 1995-1999 yılları arasında futbolculuk yaptığı bilinmektedir.

Serhiy Boiko 2011'den beri FIFA kokartlı hakemlerdendir.

Serhiy Boiko hakemlik kariyeri:

2008- Premyer-Liha

2011- FIFA Kokartlı

2011- FIFA Kokartlı (2. kategori)



