Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Serhiy Boiko kimdir? Hakem Serhiy Boiko'nun hayatı ve biyografisi!

Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Serhiy Boiko günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Faroe Adaları ile Türkiye UEFA Uluslar C Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Ukraynalı hakem maç öncesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Faroe Adaları Türkiye maçı hakemi Serhiy Boiko kimdir? Serhiy Boiko nereli ve kaç yaşında?

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ SERHİY BOİKO KİMDİR?

Serhiy Boiko (Serhiy Mykolayovych Boyko) 30 Haziran 1977 tarihinde Bilhorod-Dnistrovski, Ukrayna SSC'de dünyaya geldi.

Ukrayna'nın en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha'da görev alan Ukraynalı profesyonel futbol hakeminin 1995-1999 yılları arasında futbolculuk yaptığı bilinmektedir.

Serhiy Boiko 2011'den beri FIFA kokartlı hakemlerdendir.

Serhiy Boiko hakemlik kariyeri:

2008- Premyer-Liha

2011- FIFA Kokartlı

2011- FIFA Kokartlı (2. kategori)

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

