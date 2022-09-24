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Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi!

24.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları ile kozlarını paylaşacak. Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Maç için geri sayım sürerken birçok vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi...

Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi!

Faroe Adaları ile Türkiye UEFA Uluslar C Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi birçok kişi maça ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda?

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ SERHİY BOİKO KİMDİR?

Serhiy Boiko (Serhiy Mykolayovych Boyko) 30 Haziran 1977 tarihinde Bilhorod-Dnistrovski, Ukrayna SSC'de dünyaya geldi.

Ukrayna'nın en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha'da görev alan Ukraynalı profesyonel futbol hakeminin 1995-1999 yılları arasında futbolculuk yaptığı bilinmektedir.

Serhiy Boiko 2011'den beri FIFA kokartlı hakemlerdendir.

Serhiy Boiko hakemlik kariyeri:

2008- Premyer-Liha
2011- FIFA Kokartlı
2011- FIFA Kokartlı (2. kategori)

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