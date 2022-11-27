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Fas'ın Belçika'yı 2-0'la geçmesi, Katar'da coşkuyla kutlandı

27.11.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas ile Belçika karşı karşıya geldi. Müsabaka, Fas'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Faslı taraftarlar, turnuvanın düzenlendiği Katar'da büyük büyük bir sevinç yaşadı.

Fas'ın Belçika'yı 2-0'la geçmesi, Katar'da coşkuyla kutlandı

Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Faslı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Statta ve Doha'nın çeşitli yerlerinde kurulan ekranlarda karşılaşmayı izleyen Faslı taraftarlar, bitiş düdüğüyle sevinç gösterilerine başladı.

Katar'ın tarihi Souq Waqif Çarşısı ve kurulan taraftar alanındaki Faslı taraftarlar, galibiyeti doyasıya kutladı.

Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, ellerindeki Fas bayraklarını sallayarak çalan şarkılara da büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.

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