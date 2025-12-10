Fas'ta iki bina çöktü: 19 ölü

Fas'ın Fes kentinin Massira-Zouagha bölgesinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yetkililer, binaların çökme nedeninin araştırıldığını duyurdu.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır