Fas'ta iki bina çöktü: 19 ölü

FAS'ın Fes kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
10.12.2025 15:22
+
Yorum Yap
+
Fas'ın Fes kentinin Massira-Zouagha bölgesinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yetkililer, binaların çökme nedeninin araştırıldığını duyurdu.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum