Fas'ta iki bina çöktü: 19 ölü

FAS'ın Fes kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas'ın Fes kentinin Massira-Zouagha bölgesinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yetkililer, binaların çökme nedeninin araştırıldığını duyurdu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

