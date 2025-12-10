Mynet Trend

16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi

Avustralya’da 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. Milyonlarca çocuk ve genç, sosyal medya hesaplarına erişimini kaybetti. Avustralya sosyal medya yasağının uygulayan ilk ülke oldu.

Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımının yasaklayan düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Dünyada bir ilk olan yasal düzenleme, Facebook, Instagram, X, Youtube, Snapchat ve TikTok’un da aralarında bulunduğu 10 popüler sosyal medya platformunun bugünden itibaren 16 yaşından küçüklerin hesapları kaldırılacak ve yeni hesap açmaları engellenecek.

PLATFORMLAR CEZA ALACAK

Yasal düzenleme, bu tedbirleri ihlal edecek platformlara 49,5 milyon Avustralya dolarına (33 milyon dolar) kadar ceza öngörüyor. Hükümet, başlangıç için 10 sosyal medya platformunu içeren yasak listesinin, yeni sosyal medya platformlarının ortaya çıkması ve gençlerin alternatiflere yönelmesi halinde genişletileceğini duyurdu. Eski adı Twitter olan X haricinde listelenen tüm sosyal medya platformları, yeni yasağa uyacaklarını teyit etti.

Avustralya’daki kullanıcı tabanı sınırlı olan ve Avustralya’nın çevrim içi güvenlik düzenleyici kuruluşu eSafety tarafından "düşük riskli" olarak kategorize edildiği için düzenlemeden etkilenmeyen Bluesky adlı bir sosyal medya platformu da 16 yaşından küçük kullanıcılara yönelik yasağı uygulayacağını açıkladı.

Kaynak: İHA



