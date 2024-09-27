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  4. Fas'ta inanılmaz olay... Turist kadının kıyafetini çekiştirdiler cinsel saldırıda bulundular!

Fas'ta inanılmaz olay... Turist kadının kıyafetini çekiştirdiler cinsel saldırıda bulundular!

27.09.2024 16:57
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.09.2024 16:57
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Tacize uğradı, iç çamaşırları zorla gösterildi, yere kapaklandı. Turist kadının başına gelmeyen kalmadı.

İddiaya göre olay Fas'ın Tanca şehrinde meydana geldi. Turist bir kadın yolda yürürken bir düzine çocuk ve adamın tacizine uğradı. Kadının dakikalarca kıyafetleri çekiştirildi, taciz edildi.

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KÜÇÜK KIZ DA ONLARA UYDU

Bu tacize bir kız çocuğu bile katıldı. Tahminen 14-15 yaşlarında olan bir kız da diğer erkekler gibi kadının elbisesini yukarı çekti. Çaresiz kadın dakikalarca iç çamaşırı gözükmesin diye kıyafetiyle cebelleşti.

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Kolundan tutularak oradan oraya götürülmeye çalışılan kadın bir çok insanla mücadele ederken yere kapaklandı. Yardımına ise kimse koşmadı...

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Fas turist cinsel taciz
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