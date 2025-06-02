Fas'ta kurbanlık operasyonu! Kesim yapmak tamamen yasak: Kuraklık ve ekonomi ibadete ket vurdu

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkedeki koyun sayısında yaşanan ciddi düşüş ve hızla artan hayvan fiyatları nedeniyle halkı bu yılki Kurban Bayramı’nda koyun satın almamaya çağırdı. Kralın mesajı, devlet televizyonu Al Aoula’da okunan resmi bir mektupla kamuoyuna duyuruldu. Ancak bu ilk defa yaşanan bir olay değildi. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesmekten feragat edilmesi istenmişti.

"İKLİM VE EKONOMİK KRİZ BAYRAMI GÖLGELİYOR"

Kral 6. Muhammed, Fas’ın içinde bulunduğu iklimsel zorluklar, artan yem maliyetleri ve ekonomik kriz nedeniyle koyun fiyatlarının fahiş seviyelere ulaştığını vurguladı. “Bu bayramın huzur içinde geçmesi yönündeki isteğimiz, ülkemizin karşılaştığı zorlukları göz önüne alarak halkımızdan bu yıl kurban kesmemelerini rica etmekle tamamlanmalıdır,” dedi.

Fas haber kaynaklarına göre kral, özellikle düşük gelirli ailelerin bu dönemde kurban almasının kendilerine ekonomik zarar verdiğine dikkat çekti. Aylık asgari ücretin 3.000 Fas dirhemi (yaklaşık 11.000 TL) olduğu ülkede, bir koyun fiyatı çoğu zaman bu gelirin üzerinde seyrediyor. Bazı ailelerin bu masraflar için borçlandığı veya kredi çektiği biliniyor.

HAYVAN SAYISI YÜZDE 38 AZALDI

Fas Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede koyun ve sığır sayısı 2016’dan bu yana yüzde 38 oranında azaldı. Bakanlık, bu yıl yağışların son 30 yılın ortalamasının yüzde 53 altında kaldığını, bu durumun otlakların kurumasına ve yem fiyatlarının artmasına yol açtığını bildirdi.

Bu gelişmelerin ardından Fas hükümeti, fiyatları dengelemek amacıyla canlı hayvan ve kırmızı et ithalatındaki vergileri ve KDV’yi kaldırdı. Ülke, Romanya, İspanya ve bu yıl 100.000 koyun ithal etmeyi planladığı Avustralya gibi ülkelerden ithalat yaparak arzı artırmaya çalışıyor.

30 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Fas’ta yaklaşık 30 yıldır ilk kez bir Kurban Bayramı öncesinde halktan bayram geleneğini yerine getirmemesi isteniyor. Bu çağrı, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Ülkede geçen yıl yapılan bir ankette, ailelerin yüzde 55’i kurban kesimi ve buna bağlı mutfak masraflarını karşılamakta zorlandığını belirtmişti.