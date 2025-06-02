Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Fas'ta kurbanlık operasyonu! Kesim yapmak tamamen yasak: Kuraklık ve ekonomi ibadete ket vurdu

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkede artan koyun fiyatları ve hayvan kıtlığı nedeniyle halkı bu Kurban Bayramı’nda kurban kesmemeye çağırdı. Kral, zor ekonomik koşullarda kurbanın halkı daha da zorlayacağını vurguladı. Polisler ise kurban satışı yapılan yerlere baskın düzenledi. Görüntüler Fas medyasında da dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkedeki koyun sayısında yaşanan ciddi düşüş ve hızla artan hayvan fiyatları nedeniyle halkı bu yılki Kurban Bayramı’nda koyun satın almamaya çağırdı. Kralın mesajı, devlet televizyonu Al Aoula’da okunan resmi bir mektupla kamuoyuna duyuruldu. Ancak bu ilk defa yaşanan bir olay değildi. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesmekten feragat edilmesi istenmişti.

thumbs_b_c_e7779039e749169e07ca66feeccecd0c

"İKLİM VE EKONOMİK KRİZ BAYRAMI GÖLGELİYOR"

Kral 6. Muhammed, Fas’ın içinde bulunduğu iklimsel zorluklar, artan yem maliyetleri ve ekonomik kriz nedeniyle koyun fiyatlarının fahiş seviyelere ulaştığını vurguladı. “Bu bayramın huzur içinde geçmesi yönündeki isteğimiz, ülkemizin karşılaştığı zorlukları göz önüne alarak halkımızdan bu yıl kurban kesmemelerini rica etmekle tamamlanmalıdır,” dedi.

Fas haber kaynaklarına göre kral, özellikle düşük gelirli ailelerin bu dönemde kurban almasının kendilerine ekonomik zarar verdiğine dikkat çekti. Aylık asgari ücretin 3.000 Fas dirhemi (yaklaşık 11.000 TL) olduğu ülkede, bir koyun fiyatı çoğu zaman bu gelirin üzerinde seyrediyor. Bazı ailelerin bu masraflar için borçlandığı veya kredi çektiği biliniyor.

thumbs_b_c_4e984a897ae111feea2ae6a811cf4c8c

HAYVAN SAYISI YÜZDE 38 AZALDI

Fas Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede koyun ve sığır sayısı 2016’dan bu yana yüzde 38 oranında azaldı. Bakanlık, bu yıl yağışların son 30 yılın ortalamasının yüzde 53 altında kaldığını, bu durumun otlakların kurumasına ve yem fiyatlarının artmasına yol açtığını bildirdi.

Bu gelişmelerin ardından Fas hükümeti, fiyatları dengelemek amacıyla canlı hayvan ve kırmızı et ithalatındaki vergileri ve KDV’yi kaldırdı. Ülke, Romanya, İspanya ve bu yıl 100.000 koyun ithal etmeyi planladığı Avustralya gibi ülkelerden ithalat yaparak arzı artırmaya çalışıyor.

thumbs_b_c_31e3ba4a4f26d7c787ab7c836fd42b16

30 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Fas’ta yaklaşık 30 yıldır ilk kez bir Kurban Bayramı öncesinde halktan bayram geleneğini yerine getirmemesi isteniyor. Bu çağrı, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Ülkede geçen yıl yapılan bir ankette, ailelerin yüzde 55’i kurban kesimi ve buna bağlı mutfak masraflarını karşılamakta zorlandığını belirtmişti.

thumbs_b_c_2228012a11e3d435596a91d681e39c6c

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Valizinden 48 yılan 5 kaplumbağa çıktı!Valizinden 48 yılan 5 kaplumbağa çıktı!
VİDEO | Selfie çekmek isteyince kabusu yaşadı!VİDEO | Selfie çekmek isteyince kabusu yaşadı!

Anahtar Kelimeler:
Fas kurban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yıllık izne çıkacak tüm çalışanları ilgilendiren karar!

Yıllık izne çıkacak tüm çalışanları ilgilendiren karar!

Fas'ta kurbanlık operasyonu!

Fas'ta kurbanlık operasyonu!

Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak!

Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak!

Milletvekili parlamentoda çıplak resmini gösterdi!

Milletvekili parlamentoda çıplak resmini gösterdi!

VİDEO | Selfie çekmek isteyince kabusu yaşadı!

VİDEO | Selfie çekmek isteyince kabusu yaşadı!

6 saatte 583 erkekle birlikte oldu! Sonunda bakın ne yaptı...

6 saatte 583 erkekle birlikte oldu! Sonunda bakın ne yaptı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.