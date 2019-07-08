SPOR

Faslı santrafor Bammou Alanyaspor’da

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 08.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

Alanyaspor, Fransa’nın Caen takımında forma giyen 27 yaşındaki Faslı santrafor Yacine Bammou ile satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Caen forması giyen Bammou, kendisini Alanyaspor’un renklerine bağlayan imzayı attı.

Faslı santrafor Bammou Alanyaspor’da

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, ”Fransa liginden Yacine Bammou’yu bir yıllığına kiralık transfer ettik. Satın alma opsiyonuyla birlikte. Hem santrafor hem de santrafor arkasında oynayabilen bir yeteneğe sahip. Bize katkı sağlayabileceği için hu transferi gerçekleştirdik. Kendisine hoş bulduk diyoruz. İnşallah burada da iyi performansını sergiler" dedi.

'YENİ TAKIMIMDA UMARIM BAŞARILI OLURUM'

Yeni transfer Yacine Bammou ise, bugün çok mutlu olduğunu aktardı. Değerli bir kulübe geldiğini ifade eden Bammou, ”Kulüpten içeri girdiğimden beri pozitif bir enerji aldım. Burada gerçekten bir aile ortamı var. Herkes birbirine çok saygılı, yeni bir sayfa yeni bir mücadele kariyerim için başladı. Yeni takımımda umarım başarılı olurum, başarının bir parçası olurum ve başarıya bir katkı sağlarım. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum transferde emeği büyük. Ayrıca taraftarlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz desteklesinler ve bizi yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.

'BEN VEYA O FARK ETMEZ'

Takımın golcü oyuncusu Cisse ile gireceği rekabeti nasıl değerlendirdiği ile ilgili bir soruya ise, "Bizim burada ortak amacımız Alanyaspor’un başarısı, ben veya o fark etmez" diyen Bammou, "Kim oynarsa oynasın takım için elinden gelenin maksimumunu sahada vereceğinden eminim” şeklinde cevap verdi.

Konuşmaların ardından Faslı santrafor Yacine Bammou, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı. Bammou, Caen formasıyla çıktığı 21 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. (İHA)


PARTNERMüge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...Müge Anlı çıldırdı! O soruya öyle bir cevap verdi ki...
Alanyaspor Siopis’i renklerine bağladıAlanyaspor Siopis’i renklerine bağladı
Alanyaspor testten geçtiAlanyaspor testten geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Transfer

En Çok Okunan Haberler

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Trabzonspor flaş ayrılık

Trabzonspor flaş ayrılık

Abdülkadir Ömür'e dev talip

Abdülkadir Ömür'e dev talip

Alper Potuk'a sürpriz talip

Alper Potuk'a sürpriz talip

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erol Bulut yeni takımıyla imzaladı!

Erol Bulut yeni takımıyla imzaladı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faslı santrafor Bammou Alanyaspor’da

Faslı santrafor Bammou Alanyaspor’da

Alanyaspor Emmanouil Siopis’i renklerine bağladı

Alanyaspor Siopis’i renklerine bağladı

Alanyaspor testten geçti

Alanyaspor testten geçti

Anastasios Bakasetas, Alanyaspor'da

Alanya'ya Yunan orta saha

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi

Erol Bulut yeni takımıyla imzaladı!

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu

Alanyaspor'un yeni hocası açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.