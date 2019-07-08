Faslı santrafor Bammou Alanyaspor’da

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, ”Fransa liginden Yacine Bammou’yu bir yıllığına kiralık transfer ettik. Satın alma opsiyonuyla birlikte. Hem santrafor hem de santrafor arkasında oynayabilen bir yeteneğe sahip. Bize katkı sağlayabileceği için hu transferi gerçekleştirdik. Kendisine hoş bulduk diyoruz. İnşallah burada da iyi performansını sergiler" dedi.

'YENİ TAKIMIMDA UMARIM BAŞARILI OLURUM'

Yeni transfer Yacine Bammou ise, bugün çok mutlu olduğunu aktardı. Değerli bir kulübe geldiğini ifade eden Bammou, ”Kulüpten içeri girdiğimden beri pozitif bir enerji aldım. Burada gerçekten bir aile ortamı var. Herkes birbirine çok saygılı, yeni bir sayfa yeni bir mücadele kariyerim için başladı. Yeni takımımda umarım başarılı olurum, başarının bir parçası olurum ve başarıya bir katkı sağlarım. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum transferde emeği büyük. Ayrıca taraftarlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Biz desteklesinler ve bizi yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.