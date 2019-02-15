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Fast food restoranlarındaki patates kızartmaları neden bağımlılık yapar?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.02.2019 10:43 | Son Güncelleme

Siz de hamburgerin yanında yediğiniz patates kızartmalarından bir türlü vazgeçemeyenlerden misiniz? Bunun nedeni düşündüğünüz gibi tuz değil, ürünün içinde bağımlılık yapan gizli bir madde olması!

Fast food restoranlarındaki patates kızartmaları neden bağımlılık yapar?

Fast food yiyecekler arasında en bağımlılık yapan yiyeceklerdendir Patatesler öncesinde yıkanır, soyulur ve doğranır, ardından ağartma işleminden geçirilir. Fabrikada patateslerin açık sarı bir renk alması için kimyasal eklenir. Bu yüzden evimizdeki patateslere göre çok daha açık ve net bir sarı renk sahiptirler.

patates

Dilimlenen patatesler bir dakika kızartılır ve ardından dondurulur. Donma işleminden sonra restoranlara dağıtılan patatesler, tuzlanıp kızartıldıktan sonra bizlere ulaştırılır. Buraya kadar her şey normal gözüküyor öyle değil mi? Gelelim asıl meseleye...

pate

Olayın başlangıcı 1950'lilere dayanıyor. Fast food restoranın bitkisel yağ tedarikçisi olan bir firma, yağın raf ömrünün uzamasına yardımcı olan hidrojenizasyon işlemini gerçekleştiren ekipmanı ekonomik sorunlardan dolayı alamıyor. Bunun sonucunda tedarikçi, bitkisel yağ ve sığır yağını karıştırarak firmaya vermeye başlıyor.

kızartma

Bu durum haliyle patateslerin tadında da farklılık yarattı. 1980'li yıllara gelindiğinde ise sağlıksız doymuş yağ karışımının zararlı olduğuna karar verildi ve bu karışımı kullanmayı bıraktılar. Ancak aynı lezzeti yakalayamadılar ve bunun için bir yöntem geliştirdikler. Bitkisel yağın içine 'doğal sığır eti' aromasını karıştırdılar. İşte bağımlılık yapan patates kızartmalarının altında yatan asıl neden budur.


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