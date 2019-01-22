TREND

Fatih Akın’ın son filmi The Golden Glove'dan ilk fragman geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Fatih Akın imzalı The Golden Glove filminden ilk fragman yayımlandı.

Fatih Akın’ın son filmi The Golden Glove'dan ilk fragman geldi

Heinz Strunk’ın romanından Fatih Akın imzasıyla beyazperdeye uyarlanan The Golden Grove filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Suç, gerilim ve dramın harmanlandığı filmin senaryosunda da Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın imzası var.

Bir seri katilin hikayesini anlatan filmin hikayesi 1970’li yıllarda, Hamburg’da geçiyor. Heinz Strunk'ın kitabına göre konu şöyle: Fritz Honka dört kadını çoktan öldürmüş ve daha da çok kişiyi öldürmenin peşinde olan bir seri katildir. Kurbanlarını Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Honka'nın hikayesinin işlendiği filmde, II. Dünya Savaşı'na tanıklık edenler de konunun odak noktası olacak.

  1. Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapacak olan ve yarışma kategorisinde de bulunan The Golden Glove filminin oyuncu kadrosunda Babylon Berlin, Oh Boy, 4 Blocks, Parfum gibi yapımlardan tanıdığımız Marc Hosemann; Lomo: The Language of Many Others, Das schweigende Klassenzimmer gibi filmlerden tanıdığımız genç oyuncu Jonas Dassler; Fatih Akın'ın en iyi filmlerinden biri olarak görülen Duvara Karşı ile Soul Kitchen filmleriyle karşımıza çıkan ve Kısa ve Acısız, Chalet Girl, Adam Bousdoukos, Margarete Tiesel bulunuyor. Fatih Akın, geçtiğimiz yıl Naziler yüzünden ailesini kaybeden Katya'nın hikayesini anlatan ve başrolünde Diane Kruger'ın yer aldığı In The Fade filmiyle The Golden Globe ve Cannes Film Festivali dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştu.

Fatih Akın, 7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 69. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışmaya hazırlanıyor. Ayrıca Berlin Film Festivali'nde Kız Kardeşler filmiyle Emin Alper ve Aidiyet filmiyle festivalin Forum bölümünde Burak Çevik de yarışacak.


PARTNER Sadece 19 kilometre uzakta! 5 bin yıldır orada üretiliyor Sadece 19 kilometre uzakta! 5 bin yıldır orada üretiliyor
İşte Çukur'a damga vuran o şarkı... İşte Çukur'a damga vuran o şarkı...
Can Dostlar gişenin ilk sırasındaCan Dostlar gişenin ilk sırasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Golden Glove Fatih Akın Der goldene Handschuh

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da çalan şarkının adı ne? Çukur'a damga vurdu

İşte Çukur'a damga vuran o şarkı...

Can Dostlar gişenin ilk sırasında

Can Dostlar gişenin ilk sırasında

39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

Sosyal medyayı sallayan Çukur paylaşımları! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'

Sosyal medyayı salladı! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'

Yasak Elma'da Halit'i yıkan itiraf! Yasak Elma 30. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

Yasak Elma'da Halit'i yıkan itiraf!

Vuslat ve Avlu dizileri oyuncularının dantel tartışması sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncuların dantel kavgası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.