Fatih Akın’ın son filmi The Golden Glove'dan ilk fragman geldi

Heinz Strunk’ın romanından Fatih Akın imzasıyla beyazperdeye uyarlanan The Golden Grove filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Suç, gerilim ve dramın harmanlandığı filmin senaryosunda da Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın imzası var.

Bir seri katilin hikayesini anlatan filmin hikayesi 1970’li yıllarda, Hamburg’da geçiyor. Heinz Strunk'ın kitabına göre konu şöyle: Fritz Honka dört kadını çoktan öldürmüş ve daha da çok kişiyi öldürmenin peşinde olan bir seri katildir. Kurbanlarını Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Honka'nın hikayesinin işlendiği filmde, II. Dünya Savaşı'na tanıklık edenler de konunun odak noktası olacak.

Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapacak olan ve yarışma kategorisinde de bulunan The Golden Glove filminin oyuncu kadrosunda Babylon Berlin, Oh Boy, 4 Blocks, Parfum gibi yapımlardan tanıdığımız Marc Hosemann; Lomo: The Language of Many Others, Das schweigende Klassenzimmer gibi filmlerden tanıdığımız genç oyuncu Jonas Dassler; Fatih Akın'ın en iyi filmlerinden biri olarak görülen Duvara Karşı ile Soul Kitchen filmleriyle karşımıza çıkan ve Kısa ve Acısız, Chalet Girl, Adam Bousdoukos, Margarete Tiesel bulunuyor. Fatih Akın, geçtiğimiz yıl Naziler yüzünden ailesini kaybeden Katya'nın hikayesini anlatan ve başrolünde Diane Kruger'ın yer aldığı In The Fade filmiyle The Golden Globe ve Cannes Film Festivali dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştu.

Fatih Akın, 7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 69. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışmaya hazırlanıyor. Ayrıca Berlin Film Festivali'nde Kız Kardeşler filmiyle Emin Alper ve Aidiyet filmiyle festivalin Forum bölümünde Burak Çevik de yarışacak.



