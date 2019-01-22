Fatih Akın’ın son filmi The Golden Glove'dan ilk fragman geldi

Heinz Strunk’ın romanından Fatih Akın imzasıyla beyazperdeye uyarlanan The Golden Grove filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Suç, gerilim ve dramın harmanlandığı filmin senaryosunda da Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın imzası var.
Bir seri katilin hikayesini anlatan filmin hikayesi 1970’li yıllarda, Hamburg’da geçiyor. Heinz Strunk'ın kitabına göre konu şöyle: Fritz Honka dört kadını çoktan öldürmüş ve daha da çok kişiyi öldürmenin peşinde olan bir seri katildir. Kurbanlarını Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Honka'nın hikayesinin işlendiği filmde, II. Dünya Savaşı'na tanıklık edenler de konunun odak noktası olacak.
Fatih Akın, 7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 69. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışmaya hazırlanıyor. Ayrıca Berlin Film Festivali'nde Kız Kardeşler filmiyle Emin Alper ve Aidiyet filmiyle festivalin Forum bölümünde Burak Çevik de yarışacak.
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