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Fatih Aksoy Demir Grup Sivasspor ile sözleşme imzaladı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 13.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'tan 1,5 yıllığına kiraladığı defans oyuncusu Fatih Aksoy için imza töreni düzenlendi. Antalya Belek'te kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde konuşan başkan Mecnun Otyakmaz, Fatih Aksoy'un Sivaslı olduğunu hatırlatarak, Sivaslı bir futbolcuyu kadroya kattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Aksoy Demir Grup Sivasspor ile sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş'tan kiralanan 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'la sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde düzenlenen ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende Fatih Aksoy, 1,5 yıllık mukaveleye imza attı.

Sivasspor formasına layık olmaya çalışacağını ve buradaki 1,5 yılında güzel anılar yaşayacağına inandığını belirten genç futbolcu, Sivaslıların genelde memleketten İstanbul'a gittiğini, kendisinin ise İstanbul'dan Sivas'a döndüğünü ifade etti.

Transfer döneminde başka teklifler de aldığına anlatan Fatih, "Ailemin de desteğiyle hem Sivaslı olduğum hem de düzenli bir takım olduğu için Demir Grup Sivasspor'u seçtim. Sezon sonuna kadar çok fazla forma şansı bulmaya çalışacağım. Bana gösterilen ilgiye layık olmaya çalışacağım. Sezon sonunda da inşallah güzel günler görürüz." diye konuştu.

"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ'A DAHA İYİ DÖNER"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivaslı bir oyuncuyu renklerine katmanın kendileri için çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Özellikle gelecek sezon takım kadrosunda bir Türk stoper bulunmasının daha iyi olacağı düşüncesiyle, şimdiden bu hazırlığı yapıklarını vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Fatih Aksoy 6 yıldır Beşiktaş'ın altyapısında çalışıyor ama daha öncesinde Sivaslı hemşehrilerimizin idare ettiği Karabekirspor'un altyapısından geliyor. Bu da bizim için önemli bir olay. O kulüplerin desteklenmesinde Sivasspor'un da katkısı var. Onların emek verdiği bir sporcuyu renklerimize katmış olmaktan mutlu olduk. Hem Demir Grup Sivasspor'a hem de Fatih Aksoy'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha iyi bir şekilde Beşiktaş'a döner."

"15 MAÇTAN AZ OYNARSA TAZMİNAT ÖDENECEK"

Otyakmaz, Fatih Aksoy'un kiralanma sözleşmesinde tazminat maddesi olduğunu aktardı.

Kiralık gönderilen oyunculara gittikleri takımlarda fazla şans verilmemesi nedeniyle kulüplerin yeni bir uygulamaya başladıklarını vurgulayan Otyakmaz, "Böyle olunca, oyuncuyu kiralık göndermenin amacı ortadan kalkıyor. Kiralık giden oyuncu çok fazla oynamadan, tecrübe sahibi olmadan geri dönüyor. Kulüpler bunun önüne geçmek adına bazı tazminat maddeleri koyuyorlar. Böyle bir tazminat maddesi Fatih Aksoy transferinde de söz konusu." açıklamasında bulundu.

Fatih'in 1,5 yıl içerisinde 15 karşılaşmadan daha az oynaması durumunda bir tazminat yükümlülükleri olacağını anlatan Mecnun Otyakmaz, "Son dönemde bütün takımlar böyle yapıyor. Özellikle İngiliz takımları. Şimdi biz de böyle yapmaya başladık. Olumlu ve desteklenmesi gereken bir düşünce. Ama biz Fatih için böyle bir tazminat ödememeye kararlıyız."

"HÜCUM HATTIMIZDA EKSİK KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Devre arasında beş oyuncuyla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Otyakmaz, takımın hücum hattındaki en büyük kaybın Robinho olduğuna dikkati çekti.

Otyakmaz, "Hem Diabate transferi hem de bundan sonra görüştüğümüz oyuncular içinden tercih edeceğimiz birisiyle, hücum hattımızda eksik kalacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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