Fatih Aksoy Demir Grup Sivasspor ile sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor'da Beşiktaş'tan kiralanan 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'la sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde düzenlenen ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende Fatih Aksoy, 1,5 yıllık mukaveleye imza attı. Sivasspor formasına layık olmaya çalışacağını ve buradaki 1,5 yılında güzel anılar yaşayacağına inandığını belirten genç futbolcu, Sivaslıların genelde memleketten İstanbul'a gittiğini, kendisinin ise İstanbul'dan Sivas'a döndüğünü ifade etti. Transfer döneminde başka teklifler de aldığına anlatan Fatih, "Ailemin de desteğiyle hem Sivaslı olduğum hem de düzenli bir takım olduğu için Demir Grup Sivasspor'u seçtim. Sezon sonuna kadar çok fazla forma şansı bulmaya çalışacağım. Bana gösterilen ilgiye layık olmaya çalışacağım. Sezon sonunda da inşallah güzel günler görürüz." diye konuştu. "İNŞALLAH BEŞİKTAŞ'A DAHA İYİ DÖNER" Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivaslı bir oyuncuyu renklerine katmanın kendileri için çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Özellikle gelecek sezon takım kadrosunda bir Türk stoper bulunmasının daha iyi olacağı düşüncesiyle, şimdiden bu hazırlığı yapıklarını vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu: "Fatih Aksoy 6 yıldır Beşiktaş'ın altyapısında çalışıyor ama daha öncesinde Sivaslı hemşehrilerimizin idare ettiği Karabekirspor'un altyapısından geliyor. Bu da bizim için önemli bir olay. O kulüplerin desteklenmesinde Sivasspor'un da katkısı var. Onların emek verdiği bir sporcuyu renklerimize katmış olmaktan mutlu olduk. Hem Demir Grup Sivasspor'a hem de Fatih Aksoy'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha iyi bir şekilde Beşiktaş'a döner." "15 MAÇTAN AZ OYNARSA TAZMİNAT ÖDENECEK" Otyakmaz, Fatih Aksoy'un kiralanma sözleşmesinde tazminat maddesi olduğunu aktardı. Kiralık gönderilen oyunculara gittikleri takımlarda fazla şans verilmemesi nedeniyle kulüplerin yeni bir uygulamaya başladıklarını vurgulayan Otyakmaz, "Böyle olunca, oyuncuyu kiralık göndermenin amacı ortadan kalkıyor. Kiralık giden oyuncu çok fazla oynamadan, tecrübe sahibi olmadan geri dönüyor. Kulüpler bunun önüne geçmek adına bazı tazminat maddeleri koyuyorlar. Böyle bir tazminat maddesi Fatih Aksoy transferinde de söz konusu." açıklamasında bulundu.