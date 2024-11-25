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Fatih Altaylı açıkladı! Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için tarih verdi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 09:16
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Daha önce Formula 1 İstanbul GP'de yarış hakemi olan, 2022-2023 yarış sezonunda FIA Komiserler Kurulu üyeliği de yapan gazeteci Fatih Altaylı, müjdeli bir haber verdi. İşte detaylar...

Fatih Altaylı açıkladı! Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için tarih verdi...

2020 ve 2021'de Formula 1 İstanbul GP'de yarış hakemi olan, 2022-2023 yarış sezonunda FIA Komiserler Kurulu üyeliği de yapan gazeteci / yorumcu Fatih Altaylı, 2026 sezonundan itibaren Türkiye'nin Formula 1 takvimine girmesinin önünde bir engel olmadığını duyurdu.

"2026'DA ENGEL YOK"

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Altaylı, YouTube kanalındaki açıklamasında, "Yarışın 2026'da Türkiye'ye gelmesi önünde pek bir engel yok." ifadelerini kullandı.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN SÖZLERİ:

"FIA tarafı açısından sıkıntı yok. FIA destekliyor. FIA'nın efsanevi başkanların, Ferrari'nin eski takım patronu Jean Todt da haftaya Türkiye'ye geliyor. Şu anda FIA Başkanı Muhammed ben Sulayem de Türkiye'yi destekliyor. Esas kararı verecek olan Formula 1 şirketi. Bu şirket bir Amerikan kuruluşu. Başında İtalyan Domenicali var. Yapılan görüşmeler olumlu. Hemen hemen her şey olumlu. Yarışın 2026'da Türkiye'ye gelmesi önünde pek bir engel yok. Türkiye'ye son derece makul bir ücret karşılığında gelmesi söz konusu."

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Fatih Altaylı Türkiye Formula 1 son dakika müjde
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