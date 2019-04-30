Fatih Altaylı: Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır adam olsa, 'VAR'a bir bakalım' der

Galatasaray'ın Konyaspor ile berabere kaldığı maça Diagne'nin "ofsayt" pozisyonu damga vurdu. Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati programında bu pozisyonla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Altaylı'nın çarpıcı açıklamaları...

"Hakem yorumcuları, hakem Mete Kalkavan'ın kusursuz bir maç yönettiği konusunda hem fikir olurken; VAR Cüneyt Çakır'ın da harika bir yönetim gösterdiğini iddia etti. Hakem yorumcularından farklı düşünen bir isim vardı; Fatih Altaylı. Altaylı, hakem Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır'ı son sert sözlerle eleştirdi.

"BENİM BAŞIMI BELAYA SOKMA HOCAM"

Diagne'nin pozisyonuna ofsayt kaldırıldı. VAR odası görüntüsü geldi mi, gelmedi. Bir şey söylenmeyecekse neden durdu? Neden çekilmedi çizgi? VAR odası ne yapıyor, neden bakmıyor VAR'a? VAR'da Cüneyt Çakır herhalde şöyleydi; 'Şimdi hocam, Başakşehir zaten bu hafta puan kaybetti. Durduk yere Başakşehir'i yakalatmayalım. Bu mesele Galatasaray – Başakşehir maçına kalsın, yenen şampiyon olsun diye düşünüyorum ben. Sen de benle aynı kanaatteysen, şimdi bu çizgiyi çektirip başımı belaya sokma. Ofsayt mofsayt çıkmazsa problem olur.'