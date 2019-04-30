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Fatih Altaylı: Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır adam olsa, 'VAR'a bir bakalım' der

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 30.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati programında Konyaspor-Galatasaray maçında Mbaye Diagne'nin "ofsayt" pozisyonunu yorumladı. Altaylı, "Mete Kalkavan adam olsa 'Ya hocam bir çizgiyi çekelim bakalım' der. Cüneyt Çakır adam olsa, 'Ya hocam bir dur, bir bakalım çizgiyi çekip' der. İkisinde de problem var" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı: Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır adam olsa, 'VAR'a bir bakalım' der

Galatasaray'ın Konyaspor ile berabere kaldığı maça Diagne'nin "ofsayt" pozisyonu damga vurdu. Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati programında bu pozisyonla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Altaylı'nın çarpıcı açıklamaları...

"Hakem yorumcuları, hakem Mete Kalkavan'ın kusursuz bir maç yönettiği konusunda hem fikir olurken; VAR Cüneyt Çakır'ın da harika bir yönetim gösterdiğini iddia etti. Hakem yorumcularından farklı düşünen bir isim vardı; Fatih Altaylı. Altaylı, hakem Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır'ı son sert sözlerle eleştirdi.

"BENİM BAŞIMI BELAYA SOKMA HOCAM"
Diagne'nin pozisyonuna ofsayt kaldırıldı. VAR odası görüntüsü geldi mi, gelmedi. Bir şey söylenmeyecekse neden durdu? Neden çekilmedi çizgi? VAR odası ne yapıyor, neden bakmıyor VAR'a? VAR'da Cüneyt Çakır herhalde şöyleydi; 'Şimdi hocam, Başakşehir zaten bu hafta puan kaybetti. Durduk yere Başakşehir'i yakalatmayalım. Bu mesele Galatasaray – Başakşehir maçına kalsın, yenen şampiyon olsun diye düşünüyorum ben. Sen de benle aynı kanaatteysen, şimdi bu çizgiyi çektirip başımı belaya sokma. Ofsayt mofsayt çıkmazsa problem olur.'

"METE KALKAVAN VE CÜNEYT ÇAKIR ADAM OLSA 'BİR BAKALIM' DER"
Bundan daha VAR'a çağrılacak bir pozisyon olamaz. VAR çağıramıyor, çünkü ya ofsayt değilse! O çizgi neden çekilmedi bir üç kağıt yoksa! Orada ahlak dışı bir durum var demek ki! VAR bir ahlaksızlıktır, ahlaksızlık vardır! Şerefli haysiyetli bir hakem bunu gösterir. Mete Kalkavan bir adam olsa 'Ya hocam bir çizgiyi çekelim bakalım' der. Cüneyt Çakır bir adam olsa 'Ya hocam bir dur, bir bakalım çizgiyi çekip' der. İkisinde de problem var.

"BU BEĞENMEDİĞİMİZ HAKEMLER MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK'TEN DAHA İYİ"
Mete Kalkavan'ın neden aylardır Galatasaray maçı yönetmediği de ortaya çıktı. Çünkü bu belli ki, Galatasaray maçlarında gerektiği anda tetikçilik yapmak için hakemlikte tutuluyor. Neden bu kadar kritik bir pozisyonu göstermedin! Ama bu beğenmediğimiz hakemler MHK Başkanı Sabri Çelik'ten daha iyi hakemler. Bu cümle bana ait değil ama neyse…"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zekan mı yok senin adam olsan maç seyrederken çizginin çekildiğini görürsün :)
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