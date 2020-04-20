Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki sülale boyu dal şunlara...

Ebru Şallı 9 yaşındaki oğlunu kaybetti. Şallı'ya başsağlığı mesajları yağarken sosyal medyada yine pes dedirten yorumlar da göze çarptı. Fatih Altaylı da bu yorumlara çok kızdı ve açtı ağzını yumdu gözünü...

Altaylı, "Bu anaları tarafından helaya bırakılması gerekenlere, yanlışlıkla nüfus kağıdı verilmiş olduğunu görmek.Ve kötülüğün bu kadar saf ve elle tutulur haline tanık olmak." ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı'nın bugünkü yazısından "Sosyal medyaya kızmamaya karar verdim" başlıklı o bölüm:

Sosyal medyadaki kötülere o kadar kızıyorum ki, bazen şeytan diyor ki, sülale boyu dal şunlara diye.

O kadar kötüler. O kadar alçaklar, kadar aşağılıklar ki doğum yolu ile dünyaya gelmiş olmaları imkansız ancak gayta olarak hayata başlamış olabilirler diye düşünüyorum.

Ancak artık kızmamaya karar verdim.

Çünkü bu kötülüğün ciddiye alınır ve öfkelenmeye değer bir tarafı kalmamış.

Baksanıza son yaptıklarına.

Ebru Şallı.

Seversiniz, sevmezsiniz.

Kadın evladını kaybetmiş.

Daha kötüsü, daha acısı yok başa gelebileceklerin.

Allah kimseye göstermesin.

Ve o sosyal medya kötüleri burada bile kadına saldırıyorlar.

Haince. Alçakça. Adice. İnsanlığın katresi olmadan.

Bir mahlukun bu kadar aşağılık olması mümkün değil.

Demek ki bunlar değil insan, mahlukat sınıfına bile girmiyorlar.

Bu kadarına ne kızılır ne öfkelenilir ne de ciddiye alınır.

Yaratık bile olmayan bu rezillere ancak insan sıfatında dolaştıkları için üzülünür.

Sosyal medyanın kötü tarafı da bu zaten.

Bu anaları tarafından helaya bırakılması gerekenlere, yanlışlıkla nüfus kağıdı verilmiş olduğunu görmek.

Ve kötülüğün bu kadar saf ve elle tutulur haline tanık olmak.