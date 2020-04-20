MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki sülale boyu dal şunlara...

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki sülale boyu dal şunlara...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Fatih Altaylı 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara çattı.

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki sülale boyu dal şunlara...

Ebru Şallı 9 yaşındaki oğlunu kaybetti. Şallı'ya başsağlığı mesajları yağarken sosyal medyada yine pes dedirten yorumlar da göze çarptı. Fatih Altaylı da bu yorumlara çok kızdı ve açtı ağzını yumdu gözünü...

Altaylı, "Bu anaları tarafından helaya bırakılması gerekenlere, yanlışlıkla nüfus kağıdı verilmiş olduğunu görmek.Ve kötülüğün bu kadar saf ve elle tutulur haline tanık olmak." ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı'nın bugünkü yazısından "Sosyal medyaya kızmamaya karar verdim" başlıklı o bölüm:

Sosyal medyadaki kötülere o kadar kızıyorum ki, bazen şeytan diyor ki, sülale boyu dal şunlara diye.
O kadar kötüler. O kadar alçaklar, kadar aşağılıklar ki doğum yolu ile dünyaya gelmiş olmaları imkansız ancak gayta olarak hayata başlamış olabilirler diye düşünüyorum.
Ancak artık kızmamaya karar verdim.
Çünkü bu kötülüğün ciddiye alınır ve öfkelenmeye değer bir tarafı kalmamış.
Baksanıza son yaptıklarına.
Ebru Şallı.
Seversiniz, sevmezsiniz.
Kadın evladını kaybetmiş.
Daha kötüsü, daha acısı yok başa gelebileceklerin.
Allah kimseye göstermesin.
Ve o sosyal medya kötüleri burada bile kadına saldırıyorlar.
Haince. Alçakça. Adice. İnsanlığın katresi olmadan.
Bir mahlukun bu kadar aşağılık olması mümkün değil.
Demek ki bunlar değil insan, mahlukat sınıfına bile girmiyorlar.
Bu kadarına ne kızılır ne öfkelenilir ne de ciddiye alınır.
Yaratık bile olmayan bu rezillere ancak insan sıfatında dolaştıkları için üzülünür.
Sosyal medyanın kötü tarafı da bu zaten.
Bu anaları tarafından helaya bırakılması gerekenlere, yanlışlıkla nüfus kağıdı verilmiş olduğunu görmek.
Ve kötülüğün bu kadar saf ve elle tutulur haline tanık olmak.

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı paylaştı! 'Ponciğim benimlesin hep...'Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı paylaştı! 'Ponciğim benimlesin hep...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih altaylı, Ebru Şallı, pars tan,

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek?

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek?

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mutlu Kaya: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi

Mutlu Kaya: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi

Mehmet Akif Alakurt kendini kesti! Şoke eden anlar

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin kızına 5 milyon liralık reklam teklifi!

Firmalar sıraya girdi! 5 milyon liralık teklif

Koronavirüsü yenen Tom Hanks: Yerde sürünmek zorunda kalıyordu

'Yataktan bir yere ulaşmak için yerde sürünüyordu'

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için marşmelov pişirdi

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için marşmelov pişirdi

Haluk Levent: Sevgi pıtırcığı bir adama dönüştüm

'Sevgi pıtırcığı bir adama dönüştüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.