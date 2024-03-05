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Fatih Altaylı'nın Galatasaray taraftarı hakkında söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 08:01
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Duayen gazeteci Fatih Altaylı, Ak Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum'un Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yaptığı hareketten dolayı eleştiride bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların bu olaya yeterince tepki göstermediğini savunan Altaylı'nın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Fatih Altaylı'nın Galatasaray taraftarı hakkında söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Ak Parti'nin İBB Aday Murat Kurum arasında yaşanan olaydan sonra Fatih Altaylı tepki gösterdi. Dün yapılan basın toplantısında bu duruma yanıt veren Dursun Özbek, "Gayrı ihtiyari bir hareketti yani. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok." cevabını vermişti.

FATİH ALTAYLI, GALATASARAYLI TARAFTARLARI HEDEF ALDI

Yaşanan bu olay sonrası hem Galatasaray taraftarını hem de Murat Kurum'u eleştiren Fatih Altaylı, "Murat Kurum Beyefendi siz bunu başka kulüp başkanına yapabilir misiniz? Ali Koç'a Hasan Arat'a yapabilir misin? Sizden 20-25 yaş büyük birisi hem de bir kulübün başkanı. Kendinden başka bir şeyi de temsil ediyor. O ne hal öyle? Hangi yüzü veriyorsunuz ki bu kişilere, sizin kafanızı iki elinin arasına alarak yanaklarınızı okşayabiliyor." dedi.

GALATASARAY TARAFTARINA YÜKLENDİ!

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Bu görüntüye Galatasaraylılardan tepki yok. Cılız. Kimseden doğru düzgün tepki yok. Herkes bahane bulma peşinde. Bu kadar mı önemli şampiyonluk ya? Bu kadar mı önemli çıkarlar? Taraftarlar da yavşaklaşmışlar. Herkeste genel bir lagarlık, kifayetsizlik, onursuzluk... Böyle mi olur? Çok üzüldüm fotoğrafı görünce." dedi. Galatasaraylı taraftarlar bu sözler sonrası Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.

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