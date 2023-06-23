Fatih Altaylı 'Porno' kitabını anlatırken sözü arkadaşına getirdi! "Porno izlemeyi Celal Şengör sever"

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube üzerinden yaptığı yayında soru cevap yaptı. Altaylı'nın kitaplığında yer alan 'Porno' adlı kitap da izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Fatih Altaylı'ya bu konuda da soru gelince gazeteci eline kitabı alarak kitaba dair bilgi verdi.

"İzleyen çok gördük ama okuyanı ilk kez görüyoruz" yorumlarını duyan Fatih Altaylı konuşmasında "Bu kitabın heyecan verici bir tarafı yok, gördüğünüz gibi son derece erotizmden uzak bir kitap" dedi.

Fatih Altaylı kitaba dair konuşurken sözü yakın arkadaşına getirdi, "Bunun porno ile erotizmle alakası yok. Güzel bir kitaptır. Porno izlemeyi bizim Celal Şengör sever" dedi ve herkesi bu sözlerle şoke etti.





