MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Altaylı 'Porno' kitabını anlatırken sözü arkadaşına getirdi! "Porno izlemeyi Celal Şengör sever"

Fatih Altaylı 'Porno' kitabını anlatırken sözü arkadaşına getirdi! "Porno izlemeyi Celal Şengör sever"

23.06.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı yayında soruları alırken arkasında 'Porno' adlı kitap dikkat çekti. Bu konuya dair gelen sorulara yanıt veren Altaylı yakın arkadaşı deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ü anarak "Porno izlemeyi Celal Şengör sever" dedi. Bu sözler herkesi şoke etti.

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube üzerinden yaptığı yayında soru cevap yaptı. Altaylı'nın kitaplığında yer alan 'Porno' adlı kitap da izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Fatih Altaylı'ya bu konuda da soru gelince gazeteci eline kitabı alarak kitaba dair bilgi verdi.

"İzleyen çok gördük ama okuyanı ilk kez görüyoruz" yorumlarını duyan Fatih Altaylı konuşmasında "Bu kitabın heyecan verici bir tarafı yok, gördüğünüz gibi son derece erotizmden uzak bir kitap" dedi.

1

Fatih Altaylı kitaba dair konuşurken sözü yakın arkadaşına getirdi, "Bunun porno ile erotizmle alakası yok. Güzel bir kitaptır. Porno izlemeyi bizim Celal Şengör sever" dedi ve herkesi bu sözlerle şoke etti.

Havuz kenarında bikini iplerini indirdi! Kıvrımlarını sergiledi Havuz kenarında bikini iplerini indirdi! Kıvrımlarını sergiledi

Ekran görüntüsü 2023-06-23 083321

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havuz kenarında bikini iplerini indirdi! Kıvrımlarını sergilediHavuz kenarında bikini iplerini indirdi! Kıvrımlarını sergiledi
Düğünde hem coştu hem coşturdu! "Damattan çok Şevval var"Düğünde hem coştu hem coşturdu! "Damattan çok Şevval var"
Kızı için Fas’ta düğün yaptı! Eşi Elbani taht içinde getirildi! O anlar...Kızı için Fas’ta düğün yaptı! Eşi Elbani taht içinde getirildi! O anlar...
Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör Fatih Altaylı ele

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...

Kayıp denizaltıdakiler için umutlar söndü! Açıklama geldi...

Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"

Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'değişim' çıkışı

Fenerbahçe efsanesinden çağrı: Kal be Arda, bizi üzme!

Fenerbahçe efsanesinden çağrı: Kal be Arda, bizi üzme!

Günün Videosu

Bu adam, cesur köpek dostunu test etmek için boğuluyor numarası yapıyor
Bu adam, cesur köpek dostunu test etmek için boğuluyor numarası yapıyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.