'Dünyanın en seksi kadını' Ashley Graham havuz kenarında! Kıvrımlarını sergiledi

İlk büyük beden model Ashley Graham son dönemde takipçileri tarafından yeteri kadar kilolu olmadığı için eleştirilerek zorbalığa maruz kalıyor.

Gelen yorumları umursamayan model yıllar geçse de hâlâ moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini söyledi.

Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model son dönemde Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilerek tarihe adını yazdırmıştı.



Sosyal medyada iddialı pozlara imza atan kıvrımlı model son olarak havuz kenarından bikinisiyle poz verdi.

Ashley Graham makyajsız haliyle de dikkat çekti. 1,8 milyon TikTok takipçisine doğum sonrası 18 aylık fiziğini sergilerken sağlıklı ve mutlu görünüyordu.

Kıvrımlı model bikini iplerini indirerek yağ sürerken pozlar verdi ve beğeni topladı.

