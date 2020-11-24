Fatih Karagümrük 0-3 Esenler Erokspor (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar
Stat: Vefa
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Oğuz Terzi xx, Hüseyin Aylak xx
Fatih Karagümrük: Aykut x, Ramazan xx, Fatih xx, Lichaj xx (Ndao dk. 69 x), Alpaslan xx, Koray x (Murat Sarıgül dk. 82 ?), Zeki xx, Jimmy xx (Aksel Aktaş dk. 70 x), Aatıf x (Muhammed Pehlivan dk. 46 x), Sabo x, Mevlüt x (Efe Tatlı dk. 82 ?)
Yedekler: Muzaffer, Balkovec, Furkan Kara
Teknik Direktör: Şenol Can
Esenler Erokspor: Ercüment xx, Muharrem Öner xx, Berk Taşkın xx, Aziz Aksoy xx, Cenk Doğan xx, Onur Alkan xx (Murat Kayalı dk. 83 ?), Taygun Vurgun xx, Aziz Kızılgün xxx (Enes Soy dk. 71 x), Muammer Sarıkaya xxx (Hakkı Türker dk. 83 ?), Samet Dağlı xxx (Hüseyin Afkan dk. 63 x), Mert Somay xx (Abuzer Toplu dk. 71 x)
Yedekler: Hasan Akın, Recep Kalkan
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Goller: Samet Dağlı (dk. 14), Aziz Kızılgün (dk. 35), Muammer Sarı kaya (dk. 75) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Cenk, Abuzer Toplu (Esenler Erokspor), Lichaj, Sabo, Aksel Aktaş, Ndao (Fatih Karagümrük)
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