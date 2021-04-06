Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor (Maç sonucu)

Ev sahibi Fatih Karagümrük maça Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Jimmy Durmaz, Mevlüt Erdinç 11'i ile başladı.
Hatayspor ise karşılaşmaya Munir, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf 11'i ile çıktı.
dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.
Fatih Karagümrük'e 1-0'lık sonuçla galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Artur Sobiech attı.
90 dakikadan galip ayrılan Fatih Karagümrük, puanını 58 yaparak 7. sıraya çıktı. Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer aldı.
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