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Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor (Maç sonucu)

06.04.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul'da karşılaştı. Fatih Karagümrük, 70. dakikada Artur Sobiech'in attığı golle, geçen hafta Galatasaray'ı yenmeyi başaran Hatayspor karşısında 1-0 kazanmayı başardı.

Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor (Maç sonucu)

Ev sahibi Fatih Karagümrük maça Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Jimmy Durmaz, Mevlüt Erdinç 11'i ile başladı.

Hatayspor ise karşılaşmaya Munir, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf 11'i ile çıktı.

  1. dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

  2. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.

  3. dakikada Castro'nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Fatih Karagümrük'e 1-0'lık sonuçla galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Artur Sobiech attı.

90 dakikadan galip ayrılan Fatih Karagümrük, puanını 58 yaparak 7. sıraya çıktı. Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer aldı.

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Fatih Karagümrük Hatayspor
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