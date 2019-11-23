SPOR

Fatih Karagümrük 2 - 3 Cesar Grup Ümraniyespor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 23.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

Fatih Karagümrük 2 - 3 Cesar Grup Ümraniyespor

Fatih Karagümrük 2 - 3 Cesar Grup Ümraniyespor

Stat: Vefa
Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş (Dk. 78 Abdulhamit Yıldız), Bülent Cevahir, Barış Özbek (Dk. 84 Darri), Zeki Yıldırım, Ramazan Civelek (Dk. 62 Arif Morkaya), Sabo, Turgut Doğan Şahin, Emeghara
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 90+2 Mehmet Sedef), Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Emircan Altıntaş (Dk. 85 Gomis), Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Lazar), Gimbert

Goller: Dk. 35 Barış Başdaş, Dk. 53 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 49 ve 73 Gimbert, Dk. 89 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Sabo, Dk. 45+2 Emeghara, Dk. 45+4 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Tarık Tekdal, Dk. 37 Emircan Altıntaş, Dk. 43 Alaaddin Okumuş, Dk. 83 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor)

Müsabakanın 67. dakikasında konuk takım Ümraniyespor'un Emircan Altıntaş ile kullandığı penaltıda, Fatih Karagümrük kalecisi Saranov gole izin vermedi.

Karşılaşmayı A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş da tribünden takip etti.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bütün takımların taraftarlarından mesajlar alıyorumKayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bütün takımların taraftarlarından mesajlar alıyorum
Samsunspor Şanlıurfaspor maçına hazırSamsunspor Şanlıurfaspor maçına hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cesar Grup Ümraniyespor Fatih Karagümrük Futbol tff 1. lig

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Tandoğan dönemi resmen başladı!

Ali Tandoğan dönemi resmen başladı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Resmi açıklama! 'G.Saray'dan teklif aldık'

Resmi açıklama! 'G.Saray'dan teklif aldık'

Adana Demirspor'da kadro dışı

Adana Demirspor'da kadro dışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altay-Adana Demirspor: 1-0 (TFF 1. Lig)

Altay, İbrahim'le güldü

Coşkun Demirbakan: Mustafa Denizli’yi bu takıma getirmeyin

'Mustafa Denizli’yi bu takıma getirmeyin'

Yonathan Del Valle: Hedef için buradayız

''Hedef için buradayız''

ÖZET | Menemen Belediyespor 1-1 Keçiörengücü maç sonucu

Keçiörengücü 1 puanı uzatmalarda kurtardı!

ÖZET | Akhisarspor 4 - İstanbulspor 3 maç sonucu

Tam 7 gol! Gol düellosunda kazanan Akhisarspor...

Altay'ın yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu!

Ali Tandoğan dönemi resmen başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.