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Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

07.08.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: "Skora bakıldığı kadar kolay geçmedi bizim açımızdan"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup eden Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, kolay bir maç olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, "Bugün zor bir mücadele vardı sahada. Her şeyden önce karşımızda tecrübeli bir teknik ekip vardı. Oyunu 2-0 yapmış olsak da akan oyunun dinamizminde yeni şeyler öğrendik, 2-0'dan sonra oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini öğrendik. Bugün sahada genç arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından da etkili bir oyun oldu. Maç, skora bakıldığı kadar kolay geçmedi bizim açımızdan." ifadelerini kullandı.

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