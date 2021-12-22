Fatih Karagümrük'e 1 dakikada 2 kırmızı kart

Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 2 kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

Filip Novak, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Viviano topu anda çeldi. Topun düştüğü noktada Pelkas vuruşunu yaptı, Karagümrük stoperi Burak Bekaroğlu golü önlemek isterken top koluna çarptı. Erkan Özdamar, tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken Burak Bekaroğlu'na da kırmızı kartını çıkardı.

Pozisyona itiraz eden Caner Erkin de Erkan Özdamar'dan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıyı Mesut Özil gole çevirdi.



