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Fatih Karagümrük'e 1 dakikada 2 kırmızı kart

22.12.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin 37. dakikasında Hakem Erkan Özdamar, Fenerbahçe lehine penaltı ve Karagümrük aleyhine 2 kırmızı kararı çıktı.

Fatih Karagümrük'e 1 dakikada 2 kırmızı kart
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 2 kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

Filip Novak, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Viviano topu anda çeldi. Topun düştüğü noktada Pelkas vuruşunu yaptı, Karagümrük stoperi Burak Bekaroğlu golü önlemek isterken top koluna çarptı. Erkan Özdamar, tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken Burak Bekaroğlu'na da kırmızı kartını çıkardı.

Son dakika: Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük'ü geçemediSon dakika: Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük'ü geçemedi

Pozisyona itiraz eden Caner Erkin de Erkan Özdamar'dan kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıyı Mesut Özil gole çevirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Caner Erkin
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