Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak. Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı için birçok kişi internette araştırma yapıyor. Maçta Abdullah Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılma ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğan olacak. Maçın VAR hakemleri Emre Malok, Kadir Sağlam ve Ali Saygın Ögel olarak açıklandı. Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Sarı Lacivertliler bugün oynanacak maçtan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. İşte Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı bugün (10 Nisan 2023 Pazartesi) oynanacak.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük muhtemel 11'i: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Arda (Rossi), Serdar Dursun, Valencia

SARI LACİVETLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart sebebiyle Fatih Karagümrük maçında cezalı durumda. Öte yandan ameliyat olan Lincoln'un yanı sıra henüz bireysel çalışma aşamasında olan Luan Peres ve Michy Batshuayi ile sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde ve Joshua King, bu maçta oynayamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE DAVİDE BİRASCHİ KIRMIZI KART CEZALISI

Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi'nın kırmızı kart cezası var. Bu nedenle Biraschi, Fenerbahçe maçında takımının yanında olamayacak.

Fatih Karagümrük'te sakatlıkları süren Efecan Mızrakçı ve Emir Tintiş kadroda yer almayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI

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