SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Viviano'yu kadrosuna kattI

Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Viviano'yu kadrosuna kattI

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.08.2020 21:50 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Viviano'yu kadrosuna kattı. İşte gelişmeler...

Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Viviano'yu kadrosuna kattI

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.TRT Spor’un haberine göre, Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile anlaştı. İtalyan kaleci yarın İstanbul’a gelecek.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, kaleci transferi konusunda ‘’Geçmişinde İtalya Milli Takımı'nda oynamış, daha iyi bir kaleci alıyoruz’’ şeklinde konuşmuştu.

VIVIANO KİMDİR?

Kariyerinde Arsenal, Sampdoria, SPAL gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki İtalyan kaleci Viviano, son olarak Sporting’te forma giydi. Tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımı’nın kalesini ise 17 defa korudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Emrah Başsan'a yeni sözleşmeEmrah Başsan'a yeni sözleşme
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Galatasaraylı eski yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Verdiği transparan pozuyla görenleri büyüledi...
Verdiği transparan pozuyla görenleri büyüledi...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Küme düşme kaldırıldı!
Küme düşme kaldırıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Samet Aybaba Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı!
Samet Aybaba Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı!
Kovuldu iddiasına cevap!
Kovuldu iddiasına cevap!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gs neden almadı acaba
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Viviano'yu kadrosuna kattI
Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü kaleci ile anlaştı!
TFF 1., TFF 2. ve TFF 3. Lig’in başlangıç tarihileri belli oldu
Futbolda 1. 2. ve 3. ligin başlangıç tarihleri belli oldu
Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...
Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme yeniledi
Emrah Başsan'a yeni sözleşme
Hatayspor'da Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
Hatayspor'da yeni transfer
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak ile anlaştı
Erzurumspor'dan yeni transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.