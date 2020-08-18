Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Viviano'yu kadrosuna kattI

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.TRT Spor’un haberine göre, Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile anlaştı. İtalyan kaleci yarın İstanbul’a gelecek.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, kaleci transferi konusunda ‘’Geçmişinde İtalya Milli Takımı'nda oynamış, daha iyi bir kaleci alıyoruz’’ şeklinde konuşmuştu.
Kariyerinde Arsenal, Sampdoria, SPAL gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki İtalyan kaleci Viviano, son olarak Sporting’te forma giydi. Tecrübeli file bekçisi, İtalya Milli Takımı’nın kalesini ise 17 defa korudu.
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