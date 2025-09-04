SPOR

Fatih Karagümrük, Matias Kranevitter'i kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Arjantin'in dev kulübü River Plate'den Matias Kranevitter'i açıkladı.

Fatih Karagümrük, Matias Kranevitter'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter'i kadrosuna kattığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fatih Karagümrük, Matias Kranevitter i kadrosuna kattı 1

Kulübün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

