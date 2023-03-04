Fatih Karagümrük Sivasspor'u geriden gelerek 4-3 mağlup etti! Mbaye Diagne gol sevinciyle alkış aldı

Süper Lig'in 24. hafta açılış karşılaşmasında Karagümrük sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor öne geçtiği mücadelede üstünlüğü koruyamazken, rakibine 4-2 mağlup oldu.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

Sivasspor'un gollerini 27. dakikada Caicedo, 90+1. dakikada Goutas ve 90+6. dakikada James kaydederken, Karagümrük ilk yarının uzama bölümünde Diagne ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. 53. dakikada Senegalli golcü attığı ikinci golle takımını öne geçirmeyi başardı. 69. dakikada Ozdoev skoru 3-1'e getirirken, 80. dakikada üçüncü kez sahneye çıktı ve hat-trick yapmayı başardı.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 29'a yükseltirken, Sivasspor 24 puanda kaldı.

GOL SEVİNCİYLE ALKIŞ ALDI!

Bu maçta attığı 3 golle, gol sayısını 16'ya yükselten Mbaye Diagne sevinciyle gündem oldu. Senegalli oyuncu golün ardından kameralara doğru koşarken, formasının altına giydiği 'Başın sağ olsun Türkiye'm yazılı tişört ile sevindi.

