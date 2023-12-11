SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Fatih Karagümrük, Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına vardı! Alparslan Erdem'in ayrılığından dakikalar sonra açıklandı

Fatih Karagümrük, Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına vardı! Alparslan Erdem'in ayrılığından dakikalar sonra açıklandı

11.12.2023 16:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı. Bu haberden dakikalar sonra teknik direktörlük görevi için Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.

Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DAKİKALAR SONRA ŞOTA AÇIKLANDI

Screenshot_2

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

ŞOTA ARVELADZE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

440641

  • Alkmaar (Yardımcı antrenör olarak)

  • Kayserispor

  • Kasımpaşa

  • Trabzonspor

  • Maccabi Tel AVİV

  • Pahtakor Taşkent

  • Hull City

ALPARSLAN ERDEM, 19 MAÇTA GÖREV YAPTI

thumbs_b_c_2cff03d9c3e281906875d71652cf5318

Alparslan Erdem, Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak 19 maçta görev yaptı. 35 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şota Arveladze Türkiye'ye geri döndü!Şota Arveladze Türkiye'ye geri döndü!
Okan Buruk'a olay sözler: ''Saygısızlık yaptı''Okan Buruk'a olay sözler: ''Saygısızlık yaptı''
Okan Buruk'a olay sözler: ''Saygısızlık yaptı''Okan Buruk'a olay sözler: ''Saygısızlık yaptı''
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Şota Arveladze Süper Lig atan erden verildi süper li iyet da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Gözler kulaklar asgari ücret zammında

Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Gözler kulaklar asgari ücret zammında

Memur zammı için bildiğiniz tüm oranları unutun!

Memur zammı için bildiğiniz tüm oranları unutun!

Okan Buruk'a olay sözler: ''Saygısızlık yaptı''

Okan Buruk'a olay sözler: ''Saygısızlık yaptı''

İbrahim Üzülmez'den Mynet Spor'a özel açıklamalar

İbrahim Üzülmez'den Mynet Spor'a özel açıklamalar

Şota Arveladze Türkiye'ye geri döndü!

Şota Arveladze Türkiye'ye geri döndü!

12 dakika oynadı, kadro dışı kaldı

12 dakika oynadı, kadro dışı kaldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.