Fatih Karagümrük, Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına vardı! Alparslan Erdem'in ayrılığından dakikalar sonra açıklandı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DAKİKALAR SONRA ŞOTA AÇIKLANDI

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

ŞOTA ARVELADZE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Alkmaar (Yardımcı antrenör olarak)

Kayserispor

Kasımpaşa

Trabzonspor

Maccabi Tel AVİV

Pahtakor Taşkent

Hull City

ALPARSLAN ERDEM, 19 MAÇTA GÖREV YAPTI

Alparslan Erdem, Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak 19 maçta görev yaptı. 35 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.





