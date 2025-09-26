Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

SON 3 MAÇINDAN PUAN ALAMADI

Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır