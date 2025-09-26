SPOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

SON 3 MAÇINDAN PUAN ALAMADI

Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.

Fatih Karagümrük Trabzonspor
