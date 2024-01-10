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Fatih Karagümrük'te ayrılık! Cem Kablan'ın yeni adresi Trabzon oldu

10.01.2024 20:38 | Son Güncelleme:
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Ara transfer dönemine hareketli giren Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün kalecisi Cem Kablan, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK'ya imza attı.

1461 Trabzon FK, Cem Kablan’ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK, Trabzonspor altyapısından yetişip Fatih Karagümrük’te forma giyen kaleci Cem Kablan’ı kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, “1461 Trabzon FK’mız, Trabzonspor altyapısından yetişen ve son olarak Süper Lig ekibi Karagümrük takımında forma giyen kaleci Muzaffer Cem Kablan ile 2.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki kaleci, Trabzonspor altyapısında uzun dönem forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük’e transfer olmuştu.

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