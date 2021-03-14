SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Fatih Karagümrük'te Teknik direktör Şenol Can için ayrılık kararı!

Fatih Karagümrük'te Teknik direktör Şenol Can için ayrılık kararı!

14.03.2021 21:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fatih Karagümrük'te Teknik direktör Şenol Can için ayrılık kararı!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Can ile yolları ayrıma kararı alındı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı. Son 6 maçtan 1 galibiyet çıkaran ve üst üste Ankaragücü ve Sivasspor'a kaybeden Karagümrük, genç teknik adama karşılıklı anlaşarak veda etti.

Geçtiğimiz sezon Ömer Erdoğan'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçen ve ilk teknik adamlık deneyimini Karagümrük'te yaşayan Şenol Can, İstanbul ekibinin 36 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.

37 yaşındaki teknik direktör, Karagümrük'ün başında çıktığı 38 maçta 1.58 puan ortalaması yakaladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Ankaragücü, Alper Potuk ile kazandıAnkaragücü, Alper Potuk ile kazandı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Süper Lig devi Boupendza transferini açıkladı

Süper Lig devi Boupendza transferini açıkladı

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Maç bitti ortalık karıştı! Futbolcuya saldırdılar...

Maç bitti ortalık karıştı! Futbolcuya saldırdılar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

F.Bahçe'den transfer bombası!

F.Bahçe'den transfer bombası!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk spor medyasının acı kaybı

Türk spor medyasının acı kaybı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Diğer Haberler

Fatih Karagümrük'te Teknik direktör Şenol Can için ayrılık kararı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

ÖZET | Karagümrük - MKE Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Ankaragücü, Alper Potuk ile kazandı

Fatih Karagümrüklü Borini performansıyla dikkati çekiyor

Borini performansıyla dikkati çekiyor

Karagümrük’te Borini şoku

Karagümrük’te Borini şoku

ÖZET | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Karagümrük'ten net galibiyet!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.