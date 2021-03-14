Fatih Karagümrük'te Teknik direktör Şenol Can için ayrılık kararı!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı. Son 6 maçtan 1 galibiyet çıkaran ve üst üste Ankaragücü ve Sivasspor'a kaybeden Karagümrük, genç teknik adama karşılıklı anlaşarak veda etti.

Geçtiğimiz sezon Ömer Erdoğan'ın görevden ayrılmasının ardından takımın başına geçen ve ilk teknik adamlık deneyimini Karagümrük'te yaşayan Şenol Can, İstanbul ekibinin 36 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.

37 yaşındaki teknik direktör, Karagümrük'ün başında çıktığı 38 maçta 1.58 puan ortalaması yakaladı.