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Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 22:28
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Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında bu akşam oynanan maçta deplasmanda Boluspor’a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Sakarya’da oynanan mücadelede Fatih Karagümrük, Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, istifa ettiğini açıkladı. Ak, "Öncelikle çok üzgünüz, kazanmak için gelmiştik başka bir düşüncemiz yoktu. Çok ciddi bir fırsattı bizim için, kazanmamız halinde çok ciddi bir fırsat yakalayacaktık. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Özellikle oyuna agresif baskılarla başladık ve yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı uzaktan yediğimiz bir golün ardından hamleler yaptık ama maalesef maçı kazanamadık. Karagümrük takımı, şampiyonluk için kurulmuş bir takım. Çok ciddi potansiyel oyuncuları var, hem kalite hem deneyim hem de genç potansiyelde oyuncuları var. Ama maalesef son haftalarda kazanamıyoruz ve bunun da tek sorumlusu benim. Onun için oyuncularımızla da konuştum, yapılacak bir şey varsa yaparız diye. İnşallah bundan sonraki maçlarda Karagümrük’ün kazanıp, şampiyon olacağını düşünüyorum. Oyunculara teşekkür ediyorum, özellikle Süleyman Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Elimizden geleni yaptık ama olmadı bundan sonra Karagümrük takımına başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olacak ve Süper Lig’e çıkacaktır. Bugün itibari ile vedalaştık" ifadelerini kullandı.

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Fatih Karagümrük
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