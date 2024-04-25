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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas isyan etti! "VAR kayıtları açıklanmasın"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 08:11
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Tolunay Kafkas karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçerken isyan etti. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas isyan etti! "VAR kayıtları açıklanmasın"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kafkas, "Bizim adımıza talihsiz bir maç oldu. Gol yiyene kadar planımız tuttu. Çok kötü goller yedik. Bu seviyedeki takımlar bu golleri yememeli. Ondan sonra oyun biraz dağıldı. Oyuncular plan dışına bizim için pahalıya mal oldu. Emre Mor geride devamlı top alıp orta yapmaya çalıştı. Kenar oyunculardan istediğimizi alamayınca oyun sıkıştı. Son 20-25 dakikada bayağı pozisyona girdik. İkinci maçta turu geçme şansımız var. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA DA SÖYLEDİM"

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Hakemlerle ilgili eleştiri yapan deneyimli çalıştırıcı, "Hakemin kararlarına bir şey demiyorum ama iyi maç yönetmiyor. Bunu Fenerbahçe maçında da söyledim. Kararlar doğru, yanlış değil. Mesela Paul pozisyonu var sorun yok. Görüyorsun, yumruk atıyor sırtını dönüp gidiyorsun. Kendi çıkarım için hiçbir şey istemiyorum. Ne ben ne de Süleyman Hurma. Biz emekleyerek buraya geldik." ifadelerini kullandı.

"APTAL YERİNE KOYMAYIN"

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Tolunay Kafkas, "Cemal Süreyya'nın çok güzel bir lafı vardır, "yukarılarda hem kartallar hem de yılanlara rastlarsın" der. Biz uçarak geldik buralara sürünerek gelmedik. Ben hakemlerle ilgili de konuşmuyorum. Maçı yönetim şekilleri iyi şeyler değil. Sonuçta yenildik, hiçbir sorun yok. Trabzonspor kendi camiam ama lütfen yapmayın. Kimseyi aptal yerine koymayın. Gördüğünü çal!" şeklinde konuştu.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANMASIN"

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Deneyimli teknik adam ayrıca, "VAR kayıtlarının açıklanmasının doğru olmadığını söyledim. Zemin jöle gibi. Ben büyük emekler verdim buraya. Ben doğru bildiklerimi söylüyorum. 40 yılımı verdim bu işe." ifadelerini kullandı.

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