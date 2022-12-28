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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ilk 11'ler!

28.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakip takımın sahasından üstünlükle ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı ile "Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izle ekranı" arama motorlarında sorgulanıyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ilk 11'ler!

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. "Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılyor. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.

Maç, saat 20:00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olarak açıklandı.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Kouassi, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

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