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Fatih Karagümrük'ün transferi 3 ay sonra takıma katılacak

22.06.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'ün transferi 3 ay sonra takıma katılacak

Kulüpten yapılan açıklamada, "22 yaşındaki Türk asıllı İtalyan defans oyuncusu Rayyan Baniya Karagümrük’te." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya gelen ve annesi Türk olan Rayyan'ın Modena ve Verona'nın çeşitli yaş gruplarında oynadığı aktarıldı. 1.92 metre boyundaki defans oyuncusunun Mantova ve Renate takımlarında görev aldığı belirtildi. Son olarak Hellas Verona kadrosunda olan Rayyan Baniya'ya ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın imza attırdığı bildirildi.

Stres kırığı bulunan Rayyan Baniya'nın bu hafta ameliyat edileceği ve yaklaşık 3 ay sonra takıma katılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Karagümrük
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