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Fatih Mert: Aday olmayacağım

16.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, bu hafta yapılması planlanan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Fatih Mert: Aday olmayacağım

MKE Ankaragücü’nde mevcut başkan Fatih Mert, 20 Mayıs Perşembe günü Eryaman Stadyumu'nda yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da aday olmayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Büyük umutlarla başladığımız bir sezonu maalesef hiç istemediğimiz bir yerde tamamladık. Bir Ankaragücü sevdalısı olarak büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ekonomik olarak bitmiş bir noktadan devraldığımız ve büyük mücadeleler ile bir noktaya getirdiğimiz kulübümüzün önü geçmişe göre çok daha açıktır. Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağımı bildiriyorum. İnanıyorum ki MKE Ankaragücü oluşacak yeni yönetimle önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'deki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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